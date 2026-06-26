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TCE-AM prorroga inscrições para Programa de Residência Jurídica e Contábil até 3 de julho

Por
redação Amazonia na Rede II
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Foto: Filipe Jazz

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) prorrogou até o dia 3 de julho as inscrições para a edição 2026 do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). A alteração foi oficializada em publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta quinta-feira (25).

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo endereço processoseletivo.tce.am.gov.br, onde também estão disponíveis o edital, o cronograma atualizado e as demais orientações sobre a seleção.

Podem participar bacharéis e concluintes dos cursos de Direito e Ciências Contábeis residentes no Amazonas, desde que apresentem a documentação exigida no momento da convocação para ingresso no programa.

Com a prorrogação, a data de publicação da homologação da lista de inscritos passa a ocorrer em 8 de julho.

As provas objetiva e discursiva do processo seletivo estão mantidas para o dia 26 de julho.

Texto: Adríssia Pinheiro
DICOM TCE-AM

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