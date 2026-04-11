Artemis II: astronautas retornam à Terra após missão histórica à Lua

Com a façanha, a agência espacial abre caminho para uma nova missão para pousar no satélite da Terra

EUA – Os quatro astronautas da nave Orion, Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, da missão espacial da Nasa Artemis II, voltaram na noite desta sexta-feira (10), quando a capsula com paraquedas na amerrisou, a cerca de 3,1 mil quilômetros da costa de San Diego, na Califórnia, na primeira missão à Lua, após mais de meio século. Com a façanha, a agência espacial abre caminho para uma nova missão para pousar no satélite da Terra, futuramente, com a Artemis III.

A Artemis bateu o recorde que era da Apolo 13, de 1970, ao atingir o ponto mais distante da terra por seres humanos, com quase 400 mil quilômetros do nosso planeta e 6,6 mil quilômetros a mais do feito anterior.

Nesta missão, os astronautas aproveitaram para tirar fotos do lado oculto da Lua, nunca visto da Terra, a não ser por outras sondas, e enviaram as imagens do nascer da Terra visto do espaço, por trás do nosso satélite, além de muitos outros experimentos, a exemplo do envio dessas imagens por raios infravermelhos, com alta definição.

A descida à Terra começou com a separação do módulo da tripulação do módulo de serviço, o que expôs o escudo térmico do módulo da tripulação, que havia se separado do módulo de serviço. O retorno através da atmosfera terrestre ocorreu em um ângulo que resultou em atrito que elevou a temperatura externa da nave a cerca de 1,5 mil graus C.

Após ficarem por aproximadamente 6 minutos sem comunicação, nessa etapa considerada a mais perigosa, finalmente a nave foi avistada e abriu os primeiros paraquedas auxiliares e depois os três maiores até o pouso no mar, acompanhado por navios e helicópteros da Marinha dos EUA.

O momento de queda no mar ocorreu às 21h07, quando a nave caiu no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, a uma velocidade de cerca de 30 Km por hora.

Os astronautas passaram por exames médicos à bordo do USS Murta, à caminho da costa da Califórnia, para então serem então voarem para o Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, onde estarão, na manhã deste sábado (11).

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Da Redação com Agências Portal d24am