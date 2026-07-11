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Trump amplia sanções contra Irã após ataques no Estreito de Ormuz

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: site whitehouse gov) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/trump-amplia-sancoes-contra-ira-apos-ataques-no-estreito-de-ormuz/

Medida atinge rede financeira ligada ao regime iraniano e ocorre em meio a dificuldades nas negociações entre Washington e Teerã

EUA – O governo de Donald Trump anunciou novas sanções contra o Irã nesta sexta-feira (10), após ataques iranianos contra navios comerciais no Estreito de Ormuz registrados no início da semana.

A medida faz parte de uma série de ações adotadas pelos Estados Unidos para ampliar a pressão sobre Teerã, enquanto as tentativas de negociação entre os dois países enfrentam dificuldades.

Nos últimos dias, os EUA realizaram uma sequência de ataques contra alvos iranianos e revogaram uma autorização que permitia ao Irã comercializar petróleo sem sofrer punições econômicas.

Trump afirmou nesta sexta-feira que o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã está “encerrado”, mas declarou que as negociações com ocom Teerã continuariam.

As novas sanções atingem o empresário iraniano Ali Ansari, apontado pelo Departamento do Tesouro dos EUA como responsável por uma rede internacional de ativos que beneficiaria o líder do Irã, Mojtaba Khamenei, e integrantes da elite do regime.

Além disso, a medida inclui casas de câmbio iranianas acusadas de movimentar bilhões de dólares por ano em operações ligadas a bancos iranianos já sancionados pelos Estados Unidos.

amazonianarede
Por D24

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