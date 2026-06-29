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Onda de calor extrema deixa cerca de mil mortos em três dias na França

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Pixabay) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/onda-de-calor-extrema-deixa-cerca-de-mil-mortos-em-tres-dias-na-franca/

De acordo com o balanço, a maioria das vítimas tinha mais de 65 anos, representando cerca de 85% dos óbitos

França – A intensa onda de calor que atinge a Europa provocou cerca de mil mortes na França em apenas três dias, segundo informou o Ministério da Saúde do país neste domingo (28). As autoridades alertam que o número ainda pode aumentar, já que os dados divulgados são preliminares.

O governo francês informou que diversos recordes históricos de temperatura foram registrados durante a semana. Na última terça-feira (23), os termômetros chegaram a marcar 44,3°C na cidade de Pissos, estabelecendo um novo recorde de calor no país desde o início das medições, em 1947.

De acordo com o balanço, a maioria das vítimas tinha mais de 65 anos, representando cerca de 85% dos óbitos. O aumento das mortes foi registrado principalmente em hospitais, casas de repouso e residências, com destaque para os óbitos ocorridos dentro de casa.

amazonianarede
Por D24

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