Bebê declarado morto é encontrado vivo após passar horas em necrotério nos EUA

Reviravolta veio após médico legista perceber batimento cardíaco enquanto examinava o corpo

EUA – Um bebê de 18 meses sobreviveu após ser declarado morto por engano e permanecer durante horas no necrotério de um hospital nos Estados Unidos. Segundo o The Sun, a criança, identificada como Vincent Lorenzo Fiordilino, havia sido retirada inconsciente da piscina da casa da família, em Gilbert, no estado do Arizona, depois de desaparecer por cerca de 15 minutos.

Ainda de acordo com o jornal britânico, os pais perceberam que o menino não estava mais por perto e iniciaram as buscas. Pouco depois, a mãe o encontrou boiando de bruços na piscina do quintal.

Enquanto acionava o serviço de emergência, o pai iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), orientado por atendentes. Durante a ligação, um familiar chegou a relatar que a criança deu os primeiros sinais de reação.

Vincent foi levado às pressas para o hospital Mercy Gilbert Medical Center, onde acabou sendo declarado morto pela equipe médica. No entanto, o relatório policial aponta que havia indícios de que o bebê ainda apresentava sinais vitais antes mesmo da confirmação oficial do óbito. De acordo com o The Sun, policial afirmou, inclusive, ter ouvido uma enfermeira dizer que a criança ainda tinha pulso.

Apesar disso, o menino foi encaminhado ao necrotério, onde permaneceu por aproximadamente cinco horas. A reviravolta aconteceu quando um médico legista percebeu um fraco batimento cardíaco ao examinar o corpo. Imediatamente, Vincent foi retirado do local e transferido de helicóptero para o Hospital Infantil de Phoenix.

Inicialmente, os médicos informaram à família que o estado do bebê era grave, com falência de órgãos e suspeita de lesão cerebral causada pelo afogamento. Dias depois, porém, uma ressonância magnética revelou um cenário mais animador: em vez de danos cerebrais severos, a criança apresentava apenas uma pequena contusão, considerada passível de recuperação com o desenvolvimento.

A melhora clínica surpreendeu os profissionais de saúde. Poucos dias após a internação, Vincent conseguiu respirar sem a ajuda de aparelhos e passou a ser chamado pela equipe médica de “bebê milagroso”. Apesar da evolução, os familiares afirmam que ele ainda precisará de um longo período de reabilitação.

Para ajudar a custear o tratamento, a família iniciou uma campanha de arrecadação de recursos, alegando que as despesas com transporte aéreo, internação em UTI, exames e futuras terapias são elevadas.

Em paralelo à recuperação da criança, o caso também passou a ser investigado pelas autoridades. Segundo o The Sun, Polícia de Gilbert recomendou ao Ministério Público do Condado de Maricopa que os pais sejam denunciados por abuso infantil. O órgão informou que recebeu o pedido e ainda avalia se apresentará ou não uma acusação formal.

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Do R7 Portal d24am