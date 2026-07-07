Terremotos na Venezuela deixam mais de 3.500 mortos e milhares de feridos

Estimativas apontam 16.740 feridos, mais de mil prédios destruídos e até 50 mil pessoas ainda sob os escombros

Venezuela – Treze dias após o duplo terremoto de magnitude 7,2 e 7,5 que abalou a Venezuela, o país enfrenta um cenário de devastação com números que continuam a subir. Segundo dados oficiais atualizados nesta segunda-feira (6), o total de mortes chegou a 3.535, enquanto o número de feridos permanece em 16.740 pessoas.

A tragédia ainda deixou mais de 17 mil desabrigados, além de um grande número de desaparecidos. Embora o governo evite divulgar balanços oficiais, as Nações Unidas estimam que entre 10 mil e 50 mil pessoas ainda possam estar sob os escombros. Iniciativas populares sugerem que o número real se aproxime de 30 mil. Cerca de 1,8 milhão de pessoas, incluindo 680 mil crianças, estão precisando de assistência humanitária.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am