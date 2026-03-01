Trump ameaça usar força “nunca antes vista” se houver retaliação do Irã

O clima internacional ficou ainda mais explosivo neste domingo (1º) após a forte declaração de Donald Trump. O presidente afirmou que os Estados Unidos responderão com “uma força nunca antes vista” caso o Irã decida retaliar os ataques americanos e israelenses que resultaram na morte do líder supremo Ali Khamenei.

Em sua plataforma Truth Social, Trump escreveu que o Irã estaria planejando um ataque “mais forte do que nunca”, mas deixou claro que uma resposta norte-americana seria ainda mais severa. “SE FIZEREM ISSO, NÓS OS ATACAREMOS COM UMA FORÇA NUNCA ANTES VISTA!”, disparou.

Guarda Revolucionária promete ofensiva “mais feroz da história”

A escalada de tensão aumentou quando a Guarda Revolucionária emitiu um comunicado no Telegram garantindo uma retaliação sem precedentes contra os Estados Unidos e Israel.

Segundo o texto publicado, “a operação ofensiva mais feroz da história das Forças Armadas da República Islâmica do Irã começará a qualquer momento”, direcionada tanto aos “territórios ocupados” quanto às bases americanas consideradas “terroristas” pelo regime.

Escalada global preocupa autoridades e comunidade internacional

A morte de Ali Khamenei já havia colocado o Oriente Médio em alerta máximo, e agora o tom beligerante dos dois lados intensifica o medo de um confronto de grandes proporções. Analistas temem que qualquer movimento precipitado possa desencadear uma reação em cadeia envolvendo potências aliadas e rivais.

Enquanto Washington e Teerã trocam ameaças públicas, governos ao redor do mundo pedem calma e monitoram os desdobramentos minuto a minuto, temendo que o planeta esteja à beira de um conflito histórico.

