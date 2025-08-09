Trecho da Avenida Autaz Mirim será interditado neste sábado (9) para obra da Cigás

Interdição será feita no cruzamento da Avenida Autaz Mirim com a Rua Itajubá, das 20h às 23h.

O cruzamento da Avenida Autaz Mirim com a Rua Itajubá, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, será interditado neste sábado (9), das 20h às 23h. A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) informou que a medida é necessária para a instalação do gasoduto Norte-Leste.

Segundo o diretor-presidente da Cigás, Heraldo Câmara, a obra é importante para ampliar o sistema de distribuição de gás natural em Manaus.

A obra terá 22,5 quilômetros de extensão e passará pelas avenidas Autaz Mirim, Margarita, José Henrique Bentes e Nossa Senhora da Conceição.

Rota alternativa

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orientou que, durante o bloqueio, motoristas que precisarem acessar a Autaz Mirim pelo sentido Viaduto Rei Pelé devem seguir pela avenida no sentido Centro, fazer o retorno na rotatória do São José e então acessar a via desejada.

A área será sinalizada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Agentes do IMMU estarão no local para organizar o tráfego e orientar os condutores.

