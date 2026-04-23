Alerta chama a atenção para enfeites e uso seguro da energia em Manaus

A prática, que reforça o espírito de união e celebração entre vizinhos, também exige atenção redobrada quando realizada próxima à rede elétrica

Manaus – Com a chegada da Copa do Mundo, um dos costumes mais tradicionais em Manaus ganha destaque: a decoração das ruas com bandeiras, fitas e enfeites nas cores do Brasil. A prática, que reforça o espírito de união e celebração entre vizinhos, também exige atenção redobrada quando realizada próxima à rede elétrica.

A Âmbar Energia alerta que a instalação inadequada desses enfeites pode representar riscos à segurança da população, principalmente quando há utilização de materiais metálicos ou fixação em postes e estruturas da rede de energia.

É comum, nesse período, a utilização de arames, fios de cobre, papel laminado ou fitas metalizadas para sustentar as decorações, materiais que são condutores de eletricidade e podem provocar curtos-circuitos, choques elétricos e até incêndios.

O presidente da Âmbar Energia, João Pilla, reforça a importância da conscientização da população: “A Copa do Mundo é um momento de alegria e integração entre as pessoas. Nosso objetivo é que todos possam celebrar com segurança. Pequenos cuidados na instalação dos enfeites fazem toda a diferença para evitar acidentes e garantir um fornecimento de energia confiável.”

Cuidados importantes ao decorar ruas:

* Nunca utilize a rede elétrica ou postes como suporte para enfeites;

* Evite materiais metálicos ou condutores de energia nas decorações;

* Dê preferência a barbantes, cordas de material isolante;

* Mantenha distância segura entre os enfeites e a rede elétrica;

* Não arremesse objetos ou fios sobre a rede de energia.

Além da decoração das ruas, a Âmbar Energia também orienta atenção ao uso de equipamentos elétricos durante o período, principalmente em eventos comunitários e transmissões de jogos.

Cuidados com equipamentos elétricos:

* Evite sobrecarga de tomadas com televisores, caixas de som e iluminação;

* Não utilize extensões ou “benjamins” de forma improvisada;

* Utilize apenas equipamentos certificados;

* Em caso de chuva, redobre a atenção com instalações elétricas externas.

A empresa reforça que atitudes simples podem evitar acidentes e garantir que a Copa do Mundo seja celebrada com tranquilidade.

Em caso de situações de risco com a rede elétrica, a orientação é acionar os canais de atendimento da concessionária, no 0800 701 3001. Decore, torça e celebre, mas sempre com segurança.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am