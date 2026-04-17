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Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Manaus são prorrogadas

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redação Amazonia na Rede II
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Classificados para quarta etapa do concurso da Guarda Municipal de Manaus são convocados. — Foto: Divulgação/Semcom

Prova está prevista para o dia 24 de maio. O objetivo é ampliar o efetivo da corporação e reforçar a segurança pública na capital amazonense.

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Manaus, que oferta 590 vagas, foram prorrogadas e encerram às 15h do dia 22 de abril. Já o pagamento da taxa deverá ser realizado até o dia 23. O certame foi lançado pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de ampliar o efetivo da corporação e reforçar a segurança pública na capital amazonense.

A prova objetiva está prevista para o dia 24 de maio. Além das vagas imediatas, o concurso também prevê formação de cadastro reserva. As inscrições são on-line e podem ser feitas clicando aqui.

De acordo com a Prefeitura, até esta quinta-feira, já haviam sido efetivadas em torno de 22 mil inscrições. Outras quase 31 mil estão em fase de confirmação do pagamento da taxa.

O edital, com todas as orientações para participação, foi publicado no Diário Oficial do Município. O processo seletivo é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) e organizado pelo Instituto Consulplan.

“A prorrogação do prazo é uma forma de garantir que mais pessoas tenham a oportunidade de participar deste concurso, que é tão importante para o fortalecimento da segurança pública em Manaus.Nosso objetivo é formar um quadro qualificado, comprometido com a proteção da nossa cidade e da nossa população”, explicou o secretário municipal de Administração e Gestão, Heliatan Botelho.

Ao todo, o concurso contará com seis etapas, incluindo prova objetiva, prova discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), investigação social e curso de formação.

Para concorrer, os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B, além de cumprir outros requisitos previstos no edital.

A seleção faz parte de um plano de expansão da Guarda Municipal de Manaus. Atualmente, a corporação conta com mais de 430 agentes armados, e a meta é atingir mil servidores até 2028. As convocações devem ocorrer de forma escalonada: 190 em 2026, 200 em 2027 e o restante em 2028, conforme a disponibilidade orçamentária.

Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal atua de forma complementar às forças de segurança estaduais e federais, com foco na prevenção, patrulhamento urbano e apoio à população.

amazonianarede
Por g1 AM

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