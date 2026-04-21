Senai AM oferece mais de 3,8 mil vagas em cursos profissionalizantes; saiba quando se inscrever

Cursos são gratuitos e não há cobrança de taxa. As aulas estão previstas para iniciar entre maio e agosto de 2026.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas) abre, na quarta-feira (22), inscrições para 3.825 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional, em Manaus. Os interessados podem se inscrever pela internet até as 12h de sexta-feira (24). A seleção será por ordem de inscrição e é voltada para pessoas de baixa renda.

As inscrições começam às 8h da quarta e devem ser feitas exclusivamente on-line. Os cursos são gratuitos e não há cobrança de taxa. As aulas estão previstas para iniciar entre maio e agosto de 2026.

No momento da inscrição, o candidato deve declarar que se enquadra como pessoa de baixa renda. Caso seja selecionado, será necessário assinar a declaração no primeiro dia de aula.

Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de cadastro no sistema, considerando data e horário da inscrição.

Como se inscrever

Para participar, é preciso preencher corretamente o formulário eletrônico e atender aos requisitos de idade e escolaridade de cada curso. Os selecionados serão avisados por e-mail ou telefone e terão até cinco dias corridos para comparecer à unidade indicada e efetivar a matrícula. Quem não comparecer perderá a vaga.

Há opções de cursos nas áreas de informática, automação, eletroeletrônica, mecânica, logística, administração, construção civil, alimentos, panificação, confeitaria e manutenção predial. As formações incluem aulas teóricas e práticas, alinhadas às demandas da indústria.

As turmas serão oferecidas nos turnos da manhã, tarde e noite. Nos cursos a distância ou híbridos, o aluno precisa ter acesso à internet e a equipamentos adequados.

O formulário de inscrição ficará disponível on-line, e o edital completo, com detalhes sobre cursos, vagas e pré-requisitos, pode ser consultado no site do Senai Amazonas. Os candidatos devem acompanhar os canais oficiais da instituição para atualizações e orientações sobre o processo seletivo.

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Por g1 AM — Manaus