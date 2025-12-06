Trânsito em Manaus terá bloqueios e interdições durante eventos entre 6 e 8 de dezembro; saiba como ficará

Período terá corridas de rua, concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), eventos culturais e festejos religiosos no Centro.

A Prefeitura de Manaus vai mobilizar 227 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para organizar o tráfego entre os dias 6 e 8 de dezembro. O período terá corridas de rua, concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), eventos culturais e festejos religiosos no Centro.

As ações incluem interdições, bloqueios temporários e monitoramento em todas as zonas da cidade. Confira abaixo como ficará:

Sábado (6/12)

Corrida, no Centro, às 18h

A corrida abre a programação no sábado, às 18h, no Centro Histórico. Não haverá interdições fixas, mas agentes do IMMU vão realizar bloqueios temporários ao longo do trajeto. O trajeto inclui a rua 10 de Julho, passando por ruas tradicionais do Centro e finaliza também na 10 de julho.

DOMINGO – 7 DE DEZEMBRO

Domingo (7/12) – Corrida Manaus Fast Run, na Ponta Negra, às 6h

A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com largada na avenida Cerina Souto, próximo ao condomínio Alphaville. O trajeto inclui avenidas José Augusto Loureiro, Perimetral Thales Loureiro e avenida do Turismo.

Concurso da Semed – domingo, manhã e tarde

O concurso da Secretaria Municipal de Educação terá provas em várias instituições da cidade, como Universidade Nilton Lins, Fametro e escolas das zonas Norte, Leste, Sul e Oeste. O IMMU reforçará a operação para garantir fluxo nos locais.

Espetáculo “Um Sonho de Natal NIB” – domingo (7/12), na Ponta Negra, das 16h às 23h

O anfiteatro da Ponta Negra receberá grande público para o espetáculo “Um Sonho de Natal NIB”, promovido pela Prefeitura em parceria com a Nova Igreja Batista. O IMMU terá 38 agentes monitorando o trânsito na avenida Coronel Teixeira e acessos ao complexo.

Segunda (8/12)

Meia Maratona das Flores, no Coroado, às 4h30

A prova terá largada no estacionamento de um supermercado, no Coroado. A avenida Rio Negro ficará totalmente interditada entre 1h e 8h. A operação contará com 37 agentes.

Corrida do Crea, no Centro, às 6h

A corrida começa e termina na avenida Eduardo Ribeiro, atrás do Teatro Amazonas. O percurso passa por ruas como Monsenhor Coutinho, Epaminondas e Duque de Caxias. 30 agentes vão acompanhar o trajeto com bloqueios parciais.

Procissão de Nossa Senhora da Conceição, às 16h30

A procissão sai da Catedral Metropolitana e percorre vias do Centro, como 7 de Setembro e Joaquim Nabuco, até chegar à avenida Eduardo Ribeiro. A expectativa é de até 100 mil fiéis. Vinte pontos de controle terão agentes para orientar o trânsito e garantir segurança.

Missa Campal – de domingo (7/12), às 20h, até segunda (8/12), às 23h

A avenida Eduardo Ribeiro ficará interditada entre a rua Saldanha Marinho e a avenida Sete de Setembro para montagem da estrutura e circulação dos fiéis.

Operação integrada

Segundo o IMMU, o objetivo é garantir fluidez no trânsito e segurança durante os eventos esportivos, religiosos e culturais, além do concurso da Semed. O monitoramento será feito por agentes de campo, supervisores e divisões operacionais.

amazonianarede

Por g1 AM