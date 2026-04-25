Barco hospital leva cirurgias e exames a comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas

Embarcação permanece na comunidade Caiambé, em Tefé, até 1º de maio, oferecendo consultas, exames e cirurgias de baixa e média complexidade.

Moradores de comunidades ribeirinhas de Tefé, no interior do Amazonas, começam a receber atendimentos de saúde neste sábado (25), com a chegada do Barco Hospital São João XXIII à comunidade Caiambé. A embarcação permanece no local até 1º de maio, oferecendo consultas, exames e cirurgias de baixa e média complexidade.

A estrutura do barco inclui centro cirúrgico, consultórios, farmácia e 14 leitos. Durante a ação, serão realizados procedimentos como cirurgias gerais, mastologia, laqueadura e vasectomia.

Também haverá atendimento com clínico geral, pediatra, ginecologista, radiologista e anestesista. Entre os exames disponíveis estão raio-X, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma e análises laboratoriais.

Mulheres a partir de 40 anos podem fazer mamografia sem necessidade de encaminhamento médico. Para ser atendido, é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o diretor da embarcação, frei Matias, além dos atendimentos, as equipes orientam a população sobre prevenção e cuidados básicos de saúde. “Esse contato direto fortalece a conscientização e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas”, afirmou.

Desde dezembro de 2024, o barco hospital já realizou cerca de 220 mil atendimentos em 23 municípios do Amazonas. Na última expedição, em Anamã, foram mais de 6 mil procedimentos, incluindo 64 cirurgias e quase 800 consultas médicas.

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Por g1 AM — Tefé