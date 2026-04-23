Operação Torre 7 investiga uso de criptomoedas no Amazonas

Ao todo, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além do sequestro de bens. As ações ocorrem em São Paulo.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Torre 7. Nesta etapa, os investigadores identificaram o uso de criptomoedas para pagar atividades ilegais e lavar recursos. Foram apreendidos cerca de US$ 5 milhões nesses ativos.

A Operação Torre 7 tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa que atua no estado. A operação é um desdobramento de fases anteriores, quando líderes do grupo já haviam sido presos e investigados por lavagem de dinheiro.

Também foi descoberta uma casa de câmbio ligada aos suspeitos. O local funcionava sem autorização do Banco Central e movimentava milhões de reais para o grupo criminoso.

Ao todo, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além do sequestro de bens. As ações ocorrem em São Paulo.

A FICCO/AM reúne a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

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Por g1 AM