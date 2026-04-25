Saiba onde estão os cães que sobreviveram após serem atropelados de propósito por motorista em Manaus

Caso ganhou repercussão após um motorista invadir a calçada e atingir os animais. O suspeito, Jefferson Buhler Figliuolo, de 35 anos, foi preso horas depois no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Os cães que sobreviveram ao atropelamento ocorrido na última quarta-feira (22), no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, estão divididos entre atendimento veterinário e cuidados de moradores da região. O caso ganhou repercussão após um motorista invadir a calçada e atingir os animais. O suspeito, Jefferson Buhler Figliuolo, de 35 anos, foi preso horas depois no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando tentava embarcar para São Paulo.

Imagens mostram o momento em que os cães descansavam na calçada quando um carro branco avança e atinge os animais. Segundo a Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), uma cadela morreu ainda no local.

Dos cinco cães feridos, dois seguem internados no Hospital Público Veterinário do Amazonas. De acordo com a Sepet, nesta sexta-feira (24), os animais apresentam melhora clínica. A fêmea, que estava sem apetite, voltou a se alimentar. Já o macho teve melhora no quadro torácico. Ambos estão estáveis e continuam sob acompanhamento.

Os outros três cães já retornaram para a rua Adauto Uchôa, onde vivem, no bairro Parque Dez. Eles são cuidados por moradores da área, que se revezam para garantir alimentação, água e atendimento veterinário.

À Rede Amazônica, moradores informaram que os animais fazem parte da rotina da rua e não têm um único tutor. Após o atropelamento, a comunidade intensificou os cuidados, principalmente com os filhotes que perderam a mãe no acidente.

“Eles são alimentados por todos os moradores. Cada um contribui com alimentação, medicamentos e cuidado”, contou a farmacêutica Mara Hyden, uma das moradoras que ajudam no cuidado. Há cerca de um ano, ela adotou uma das cadelas da rua, conhecida como “Peludinha”, que também foi vítima de atropelamento e perdeu um olho.

Outro exemplo de cuidado vem do músico Davi de Matos. Ele abriu a casa em construção para abrigar uma cadela que deu à luz no local, evitando que os filhotes estivessem na rua no momento do atropelamento.

“Aqui sempre vai ter amor. Os animais são bem-vindos, são dóceis, fazem bem para a gente. Olha como são bonitos”, disse.

Câmeras de segurança mostram o momento em que os cães descansavam na calçada e outros dois caminhavam pela rua quando um carro branco aparece em alta velocidade. Ao se aproximar, o motorista joga o veículo contra os animais. Um dos cães é arremessado com o impacto, mas consegue se levantar e fugir junto com os demais.

O atropelamento ocorreu em frente ao comércio do empresário Jaider Souza, que presenciou a cena. No local, moradores mantêm vasilhas com comida e água para os cães.

“Foi chocante. A imagem é bem forte, um susto e um barulho muito grande. O que a gente espera é justiça, que isso sirva de exemplo. Animal é vida, não é para atropelar e depois simplesmente descartar”, disse.

O caso foi denunciado por protetores de animais e é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo.

Suspeito é preso

O motorista Jefferson Figliuolo, de 35 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada na quinta-feira (23), em Manaus.

Imagens da prisão circularam nas redes sociais. Em um dos vídeos, ao deixar o aeroporto, o homem afirma: “se eu pudesse, fazia de novo”. O g1 tenta localizar a defesa do suspeito.

O delegado adjunto da Dema, Guilherme Antoniazzi, adiantou ainda que o objetivo agora é buscar informações que esclareçam a motivação do crime.

“Esse tipo de crime tem aumentado nos últimos anos, e cada prisão é essencial para que o agente responda à Justiça e não volte a praticar novos delitos”, explicou.

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Por Lucas Macedo, Daniela Branches, g1 AM, Rede Amazônica — Manaus