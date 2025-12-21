Thais Carla comenta sobre vida íntima após perder 78 kg

Em abril, Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica

Rio de Janeiro-A bailarina Thais Carla contou se houve alguma mudança em sua libido após realizar uma cirurgia bariátrica, em abril, somada à mudança de hábitos. Ela revelou que chegou aos 122 kg, o que representa uma perda de 78 kg. As informações são do site Metrópoles.

“Quanto à libido, sinceramente, não vejo tanta diferença. Mas a vontade de testar novas posições é real. A minha vaidade sempre foi muito alta. Sempre me senti linda e gostosa”, destacou Thais Carla, em entrevista ao Gshow.

Para Thais, a perda de peso fez diferença em outros aspectos. “A perda de peso vem mais com a diferença de caber em roupas que sempre tive vontade de usar, mas não encontrava o meu tamanho”, contou.

O Natal, segundo ela, será no mood fitness. “Vou passar a data com a minha família em um spa, com comidas saudáveis. É um lugar bem tranquilo, no interior do Rio de Janeiro”, emendou. Ela destacou, porém, que irá comer quitutes natalinos, se encontrar.

“Hoje, a minha alimentação é muito mais consciente. Sigo a orientação de profissionais, priorizo proteínas e alimentos naturais, na busca do equilíbrio”, concluiu.

