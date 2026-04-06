Terry Crews desabafa após diagnóstico de Parkinson aos 60 anos

O ator Terry Crews, muito famoso no Brasil como Julius, o pai do Chris de Todo Mundo Odeia o Chris, e o Latrell de As Branquelas, desabafou após diagnóstico cruel na família.

Isso porque sua esposa de 60 anos foi diagnosticada com Mal de Parkinson. Rebecca King Crews, esposa do ator, contou com exclusividade no programa TODAY que tem doença de Parkinson e que recentemente passou por um procedimento aprovado para auxiliar a controlar seus sintomas. “Me sinto bem“, declarou King Crews durante o programa. “Consigo escrever meu nome e as datas, e consigo escrever com a mão direita pela primeira vez em provavelmente três anos“, relatou a beldade.

O ídolo do Brasil chamou sua esposa de super-heroína e “a rocha das nossas vidas“. Ela já passou por uma mastectomia dupla depois de ser diagnosticada com câncer de mama em 2020.

Terry em seu relato disse que quando dizem saúde e doença, essa é a batalha que foram criados para travar juntos, e que onde ela é fraca, ele é forte. Onde ele é fraco, ela é forte. E se construíram assim por quase 37 anos e até sempre.

A cantora fez o novo procedimento cirúrgico não invasivo, um ultrassom bilateral focado, que foi aprovado nos EUA no ano passado, e apresentou melhoras fantásticas, e conseguiu escrever seu nome pela primeira vez desde a doença.

Ela disse que resolveu contar sobre seu diagnóstico justamente para potencialmente tornar o procedimento mais acessível para outras pessoas, porque é uma cirurgia cara, que ainda não é coberta pelo seguro, pois o país não tem um sistema único de saúde.

Terry Crews se disse esperançoso e que sente que estamos à beira de uma cura para o Parkinson. Após os resultados na esposa, declarou: “Sentimos que precisávamos compartilhar isso com o mundo.” Ela convive com a doença em segredo por 11 anos.

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Areavip Vinícius Carvalho