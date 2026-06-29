Lua de Morango ilumina o céu do Brasil na mesma noite do jogo da Seleção

Apesar do nome, a Lua de Morango não muda de cor. A denominação tem origem em povos indígenas da América do Norte

Brasil – A noite da próxima segunda-feira (29) promete ser especial para os brasileiros. Além da expectativa pelo confronto entre Brasil e Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o céu será palco da chamada Lua de Morango, nome dado à Lua cheia do mês de junho.

O fenômeno atingirá seu auge por volta das 20h57 (horário de Brasília) e poderá ser observado a olho nu em locais com céu limpo. No Hemisfério Sul, onde está o Brasil, a Lua aparecerá em uma posição mais elevada, favorecendo a visualização.

Apesar do nome, a Lua de Morango não muda de cor. A denominação tem origem em povos indígenas da América do Norte, que associavam essa fase lunar ao período de colheita dos morangos.

Para aproveitar o espetáculo, a recomendação é buscar locais com pouca iluminação artificial, como parques, praias ou áreas afastadas dos grandes centros urbanos.

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Por D24