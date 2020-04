Teoria do fim do mundo: 2020 ensina 2012 como se extingue um planeta, segundo internautas

Acontecimentos ao redor do planeta levam internautas a acreditarem no #fimdomundo em 2020

Com tantas tragédias acontecendo no planeta, internautas profetizam o fim do mundo e ironizam o anterior ano apocalíptico 2012. Sugerem que o fim desse mundo está próximo, e que 2020, na verdade, está mostrando para 2012 como se extingue um planeta. Essa é a teoria que está dando o que falar no Twitter.

Com a pandemia do coronavírus arrastando uma multidão de mortos, o incêndio na região florestal de Chernobyl e a erupção do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, os usuários da rede estão certos de que devemos nos despedir desse mundo, pois ele está chegando ao fim.

Vários memes inundaram as contas do twitter ironizando 2012, mostrando como os acontecimentos de 2020 ensinam a destruir o planeta. A hashtag #fimdomundo chegou aos trending topics.

Confira os tweets:

O filme 2012

O filme 2012 serviu de base para a sustentação da teoria do #fimdomundo pelos internautas. Na produção cinematográfica apocalíptica, Jackson Curtis (John Cusack) precisava salvar sua família de diversas tragédias que apontam para o fim do planeta Terra. Vulcões em erupção e terremotos são apenas alguns dos problemas que eles precisam enfrentar para sobreviver.

“A trama faz referência a uma profecia do calendário Maia que afirma que, no solstício de inverno do ano de 2012 – mais precisamente no dia 21 de dezembro -, o mundo como conhecemos hoje iria desaparecer”. Nas imagens de divulgação do filme, é exibido um grande desastre natural – um tsunami de porte inimaginável.

A grande expectativa reversa gerada pelo filme se concretiza, neste ano de 2020, com a vivência de algumas catástrofes. Usuários da rede social Twitter então sugerem que 2012 precisa aprender como se faz um fim do mundo.

“Eu estava brincando quando disse que queria morrer”, “Só peço a Deus para chegar a 2021 vivo”, “Se eu conseguir sair de 2020 ileso, posso enfrentar qualquer coisa”, “E eu achando que 2019 foi ruim!”, “O mundo acaba e a última coisa que a gente faz é um meme, desculpe planeta”.

Esses e outros tweets ilustram o sentimento do internauta que, entre uma brincadeira e outra, contribui para endossar a teoria da conspiração.

O que serviu de base para a teoria de #fimdomundo:

Além de vários acontecimentos apontados por usuários na rede como apocalípticos, dois deles instigaram os internautas e solidificaram essa teoria: o incêndio na região de floresta de Chernobyl e a erupção do vulcão Anak Krakatoa na Indonésia.

Incêndio atinge floresta próxima à usina nuclear de Chernobyl

O incêndio florestal começou no dia 4 de abril em uma área de 20 hectares, e atingiu 35 hectares após três dias. Autoridades ucranianas identificaram uma pessoa suspeita de envolvimento no incêndio criminoso no território da empresa florestal Kotov. Um processo penal foi aberto para investigar o caso.

A polícia local evacuou os cidadãos que vivem na vila ucraniana de Polesskoye, na zona de Chernobyl.

As trajetórias das massas de ar potencialmente contaminadas passarão pelos distritos de Ivankovsky, Borodyansky e Vyshgorodsky da região de Kiev e Kiev.

As concentrações previstas de césio-137 (isótopo radioativo) na camada de ar da superfície em Kiev podem atingir concentrações que não representam uma ameaça à vida e à saúde da população e são mais de 100 vezes inferiores do que o nível permitido.

A catástrofe na usina nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores atômicos explodiu. Após a tragédia, um grande número de pessoas foi evacuado e uma zona de exclusão foi estabelecida no território contaminado.

Vulcão Anak Krakatoa entre em erupção

O vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção após uma violenta explosão no início da madrugada de sábado, 11 de abril de 2020. De acordo com serviços de monitoramento, a coluna de fumaça e cinzas subiu até 15 km na atmosfera. A explosão, que foi ouvida na capital Jakarta, a 150 km do vulcão, foi a mais violenta desde dezembro de 2018, quando desencadeou um tsunami que matou 281 pessoas e deixou mais de mil feridos na Indonésia. Com informações de O Globo.

