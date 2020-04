Ar contaminado por incêndio na zona de Chernobyl aproxima-se de Kiev

O incêndio florestal começou no dia 4 de abril em uma área de 20 hectares, e atingiu 35 hectares após três dias

As massas de ar potencialmente poluídas devido ao incêndio no território de três florestas na zona de exclusão da usina nuclear de Chernobyl passarão por Kiev, mas, de acordo com o chefe da Inspeção Estatal de Regulamento Nuclear da Ucrânia, Grigory Plachkov, a concentração de substâncias nocivas no ar não excederá os valores admissíveis. As informações são do site UOL.

O incêndio florestal começou no dia 4 de abril em uma área de 20 hectares, e atingiu 35 hectares após três dias. Autoridades ucranianas identificaram uma pessoa suspeita de envolvimento no incêndio criminoso no território da empresa florestal Kotov. Um processo penal foi aberto para investigar o caso.

A polícia local evacuou os cidadãos que vivem na vila ucraniana de Polesskoye, na zona de Chernobyl.

“De acordo com os cálculos das previsões para 10 de abril, as trajetórias das massas de ar potencialmente contaminadas passarão pelos distritos de Ivankovsky, Borodyansky e Vyshgorodsky da região de Kiev e Kiev”, escreveu Plachkov na sua página no Facebook.

Incêndio florestal perto de Chernobyl (Foto: REUTERS / Yaroslav Emelianenk)

Kiev (ou Kyiv) é a capital da Ucrânia e um importante centro industrial e cultural do Leste Europeu.

As concentrações previstas de césio-137 (isótopo radioativo) na camada de ar da superfície em Kiev podem atingir concentrações que não representam uma ameaça à vida e à saúde da população e são mais de 100 vezes inferiores do que o nível permitido, segundo Plachkov.

A catástrofe na usina nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores atômicos explodiu. Após a tragédia, um grande número de pessoas foi evacuado e uma zona de exclusão foi estabelecida no território contaminado.

Com a diminuição da radiação, agora animais selvagens também vivem em Chernobyl

Relembre o Acidente de Chernobyl:

O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na Usina V. I. Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética (atual território ucraniano). Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética.

O que aconteceu em Chernobyl?

O acidente de Chernobyl aconteceu às 1h23min47s, portanto, na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK (usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas) tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse.

Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dois trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto, e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo.

O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente, foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá.

Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril.

Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país.

O balanço humano da catástrofe ainda é controverso. Estima-se que houve de 30 a 100.000 mortes. 350.000 pessoas foram retiradas durante anos de um perímetro de 30 quilômetros ao redor da central.

@amazonianarede

Leia tambén: