Ciência traz de volta lobo-terrível, espécie que estava extinta há mais de 10 mil anos

Estados Unidos- Pela primeira vez, um animal que estava extinto voltou a caminhar sobre a Terra. A desextinção do lobo-terrível, um predador que viveu nas Américas há 10 mil anos, ocorreu em outubro, mas só foi anunciada nesta segunda-feira (7). Agora, o planeta conta com três filhotinhos da espécie em sua fauna.

O renascimento da espécie foi possível graças à reconstrução do genoma do lobo-terrível, feita com DNA extraído de fósseis com até 72 mil anos. Depois foram usadas técnicas avançadas de edição do código do lobo-cinzento, o parente vivo mais próximo do lobo-terrível. O resultado de todo esse processo foi a chegada dos irmãos Remus e Romulus e de uma fêmea chamada Khaleesi.

Fósseis do lobo-terrível foram encontrados na Venezuela, EUA e Canadá. Cientistas acreditam que eles poderiam pesar cerca de 80 quilos e tinham como presas mastodontes e bisões-antigos. O lobo-terrível não seria muito maior que o lobo-cinzento, usado como uma das ‘bases’ para o retorno da espécie extinta.

Para cuidar dos lobos-terríveis foram usados cães domésticos como mães de aluguel.

Os nomes Romulus e Remus são referências a Rômulo e Remo, os irmãos ligados à fundação de Roma que foram alimentados por uma loba.

Já o nome Khaleesi é inspirado na personagem da série Game of Thrones. A referência não é por acaso. Depois de extinto, o animal só ressurgiu em obras de ficção, como na série de sucesso. Outra citação foi na canção Dire Wolf (lobo-terrível, em inglês), do Grateful Dead.

A desextinção foi anunciada pela startup de biotecnologia Colossal Biosciences, que pretende trazer de volta outros animais que desapareceram da Terra, como o dodô, o mamute-lanhoso e o tigre-da-Tasmânia.

