Navio do Peru colide com plataforma de petróleo e deixa mortos no rio Amazonas

Manaus – Acidente envolvendo um navio da Marinha do Peru com uma plataforma de petróleo deixou duas pessoas mortas e uma desaparecida nesta sexta-feira (2), no rio Amazonas. O acidente ocorreu durante uma operação.

De acordo com o Ministério da Defesa do Peru a Marinha realizava uma operação de trânsito quando houve a colisão da embarcação B.A.P. Ucayali. A plataforma e petróleo é operada pela empresa Perenco no Rio Amazonas, próximo à foz do Rio Napo. O choque causou ‘danos graves’ à estrutura.

Duas pessoas morreram e trinta tripulantes foram resgatados com segurança. As autoridades seguem à procura de uma pessoa que permanece desaparecida.

“A Marinha do Peru lamenta profundamente a perda irreparável de nossos tripulantes”, disse o Ministério da Defesa, acrescentando que estava investigando a causa da colisão.

As causas do acidente ainda estão sob investigação.

