Paulinho decide e Palmeiras avança para as quartas do Mundial de Clubes

A classificação veio apenas na prorrogação, após um empate sem gols no tempo regulamentar

EUA – O Palmeiras está nas quartas de final do Mundial de Clubes após vencer o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (28), na Filadélfia, nos Estados Unidos. A classificação veio apenas na prorrogação, após um empate sem gols no tempo regulamentar.

A partida foi equilibrada e marcada por forte disputa física, com poucas chances claras de gol. O Verdão começou com mais posse e criou as melhores oportunidades, principalmente pelos pés de Estêvão e Piquerez. O Botafogo, apesar de equilibrar a posse, pouco ameaçou o goleiro Weverton.

O segundo tempo seguiu o mesmo roteiro: domínio do Palmeiras e boas defesas do goleiro John, que evitou o gol em lances perigosos de Maurício e Richard Ríos. O placar permaneceu inalterado até o fim do tempo normal.

Na prorrogação, brilhou a estrela de Paulinho. Aos nove minutos, o atacante fez bela jogada individual, deixou a marcação para trás e finalizou com precisão no canto, decretando a vitória alviverde. O Botafogo ainda tentou reagir, mas esbarrou na sólida defesa do time de Abel Ferreira.

Mesmo com a expulsão de Gustavo Gómez, o Palmeiras se segurou e garantiu a classificação. Agora, o Verdão aguarda o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea para saber seu adversário nas quartas.

