Tentativa de furto de fiação deixa Terminal 4 sem energia em Manaus; suspeito é detido

Segundo a Prefeitura de Manaus, o crime ocorreu por volta das 2h e causou danos ao sistema elétrico do terminal.

Uma tentativa de furto de cabos elétricos deixou o Terminal de Integração 4 (T4), na Zona Leste de Manaus, sem energia na madrugada desta sexta-feira (10). O crime aconteceu por volta das 2h e danificou o sistema elétrico do local, segundo a Prefeitura de Manaus.

Um dos suspeitos foi detido por fiscais do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e levado para a polícia, informou a administração municipal.

Mesmo com a prisão, parte da fiação foi cortada e o fornecimento de energia no terminal foi interrompido.

Equipes técnicas foram acionadas para reparar os danos e restabelecer a energia no terminal.

Enquanto os reparos são feitos, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orientam os passageiros e monitoram a operação no terminal.

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Por g1 AM — Manaus