Manaus terá 12 cartórios habilitados para emitir Carteira de Identidade Nacional; veja como solicitar

Serviço piloto começa no dia 13 de julho em 12 cartórios da capital. Atendimento gratuito oferecido pelo Estado continua funcionando normalmente.

A partir de 13 de julho, 12 cartórios de Manaus vão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O projeto-piloto é inédito no Amazonas e busca reduzir a fila de atendimentos e ampliar os pontos de emissão na capital. Diferente do atendimento nos postos do governo, a emissão da CIN nos cartórios será paga e os valores variam de R$ 165 a R$ 307.

A expectativa é que, depois da fase inicial em Manaus, o atendimento seja expandido para outros cartórios da capital e também para o interior.

Para oferecer o serviço, funcionários dos cartórios passaram por treinamento nesta semana. A capacitação foi organizada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas e pela Associação dos Notários e Registradores do Estado.

Quanto vai custar?

Os valores variam de acordo com o modelo do documento:

Versão em papel moeda: R$ 165,00

Versão em policarbonato (cartão): R$ 307,00

Os cartórios habilitados vão atender por ordem de chegada (conforme a capacidade de cada unidade) ou com agendamento prévio. A orientação é que o cidadão confirme com a unidade escolhida antes de ir ao local. Para solicitar o documento, é necessário apresentar:

Certidão atualizada (nascimento ou casamento);

Comprovante de residência;

CPF;

Documento de identidade anterior (RG), se houver.

A segurança e conferência das informações continuam sob responsabilidade do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo. Os cartórios vão coletar digitais, foto e documentos, enviar para validação nos sistemas federais e, após autorização, entregar a CIN ao cidadão.

Veja a lista dos 12 cartórios habilitados em Manaus:

1.º Ofício de Registro Civil de Manaus

3.º Ofício de Registro Civil de Manaus

4.º Ofício de Registro Civil de Manaus

6.º Ofício de Registro Civil de Manaus

7.º Ofício de Registro Civil de Manaus

8.º Ofício de Registro Civil de Manaus

9.º Ofício de Registro Civil de Manaus

10.º Ofício de Registro Civil de Manaus

3.º Tabelionato de Notas de Manaus

5.º Tabelionato de Notas de Manaus

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Por g1 AM — Manaus