Em Manaus, Ideal Clube recebe Feira D em agosto com foco na cultura amazônica e inovação

Aferia, marcada para ocorrer entre os dias 20 e 23 de agosto, terá como sede o Ideal Clube, em Manaus

A Feira D acontece entre os dias 20 e 23 de agosto, no Ideal Clube, em Manaus. Com o tema “Manifesto – Tradição e Inovação”, o evento reúne moda, arte e design e busca valorizar a cultura amazônica sem deixar de lado novas linguagens.

Segundo o curador André Porto Faleiros, realizar a feira em um prédio histórico é uma forma de resgatar a memória de Manaus e oferecer novas perspectivas a partir de criadores de diferentes regiões do Brasil.

“Antes de existir o novo, existiu alguém que criou, experimentou, preservou e transmitiu um saber. A tradição não é o oposto da inovação. Ela é o seu ponto de partida”, disse.

O organizador destaca que a feira conecta cultura e negócios e fortalece a economia criativa da Amazônia. Para ele, tradição e inovação caminham juntas.

“O Ideal Clube é símbolo disso. Por lá, bailes e festas de Carnaval marcaram gerações e criaram novas formas de diversão. Nada melhor do que sediar a Feira D em um espaço que sempre inovou sem perder a tradição”, afirmou.

Ideal Clube

Fundado em 1903, o Ideal Clube é um dos símbolos da Belle Époque em Manaus. O prédio em estilo neoclássico foi projetado pelo arquiteto italiano Alberto Armano Rise e inaugurado em 1921. Ao longo da história, recebeu bailes de gala, festas de Carnaval e saraus literários. Hoje, também abriga o Teatro Gebes Medeiros.

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Por g1 AM