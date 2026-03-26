Temporal causa apagões e concessionária aguarda fim das chuvas para reparos

A gravidade da tempestade afetou não apenas Manaus, mas também municípios vizinhos que compõem a região metropolitana

Manaus – O forte temporal que atinge a capital e a região metropolitana nesta quarta-feira (25) deixou diversos bairros sem energia. Em nota oficial divulgada no final da tarde, a concessionária confirmou que as condições climáticas adversas, marcadas por fortes chuvas, descargas atmosféricas (raios) e rajadas de vento, provocaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A gravidade da tempestade afetou não apenas Manaus, mas também municípios vizinhos que compõem a região metropolitana, onde o sistema elétrico sofreu avarias significativas.

Na nota, a concessionária esclareceu que o restabelecimento do serviço não será imediato em todos os pontos. Por protocolos de segurança, as equipes técnicas de campo estão impossibilitadas de realizar intervenções na rede enquanto perdurarem as condições climáticas perigosas.

“Nossas equipes precisam aguardar condições climáticas favoráveis para realizar as intervenções no sistema elétrico”, afirmou a empresa em comunicado.

Isso significa que bairros atingidos por quedas de árvores sobre a fiação ou rompimento de cabos devido aos ventos intensos podem enfrentar um período prolongado de desabastecimento até que a chuva diminua e a segurança dos eletricistas seja garantida.

Canais de Atendimento

A Amazonas Energia informou que mantém seus canais de atendimento à disposição para que os consumidores possam registrar as ocorrências e informar sobre pontos de falta de energia ou fios partidos nas ruas:

Aplicativo: Amazonas Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 701 3001

Site oficial: www.amazonasenergia.com

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am