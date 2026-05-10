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Avenida Coronel Teixeira terá interdição parcial para obras do complexo Passarão em Manaus; veja quando

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redação Amazonia na Rede II
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Projeto do complexo viário 'Passarão' em Manaus — Foto: Semcom

Interdição ocorre no sentido São Jorge/Ponta Negra, no trecho entre o retorno em frente ao Hiper DB e a avenida Brasil.

Uma faixa da avenida Coronel Teixeira, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, será interditada parcialmente a partir de segunda-feira (11) até o dia 18 de maio para obras do complexo viário Passarão. A interdição ocorre no sentido São Jorge/Ponta Negra, no trecho entre o retorno em frente ao Hiper DB e a avenida Brasil.

Segundo a Prefeitura de Manaus, a intervenção será feita pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para permitir a continuidade das obras coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Durante o período, apenas a faixa próxima ao canteiro central será bloqueada. O tráfego de veículos seguirá parcialmente liberado no local.

De acordo com a prefeitura, a concessionária Águas de Manaus fará a implantação de uma adutora de 300 milímetros na área do complexo viário. O serviço inclui escavação da pista, instalação da tubulação e ligações do sistema de abastecimento.

Além da obra da adutora, equipes também seguem com serviços de infraestrutura no complexo viário, como concretagem de meio-fio e sarjeta, montagem de formas e retirada de materiais da área.

O IMMU informou que a interdição é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante a execução das obras.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção à sinalização temporária e, se possível, utilizem rotas alternativas durante o período da intervenção.

Conforme o órgão, a empresa responsável pelos serviços deverá manter a sinalização no trecho interditado e recuperar a pavimentação após a conclusão da obra.

amazonianarede
Por g1 AM — Manaus

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