TCE-AM é o primeiro órgão do estado a usar inteligência artificial no SEI, sistema eletrônico de processos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se tornou o primeiro órgão público do estado a utilizar um módulo de inteligência artificial integrado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma usada para gestão de processos administrativos. Com a implantação do SEI-IA, a Corte passa a contar com um assistente inteligente dentro do próprio sistema. O anúncio foi feito pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins durante a 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, na manhã desta segunda-feira (4).

“Com a implantação inédita no Amazonas do módulo de inteligência artificial no SEI, passamos a ter mais agilidade na análise e produção de documentos, além de maior organização das informações no dia a dia. Na prática, isso se reflete na celeridade dos processos e na melhoria da qualidade do trabalho que entregamos à sociedade”, destacou.

Desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o SEI-IA já vem sendo adotado por órgãos públicos em todo o país.

Neste primeiro momento, os servidores passam a contar com um assistente de inteligência artificial dentro do próprio sistema. A ferramenta funciona como um apoio no dia a dia, ajudando na elaboração de textos, resumos de documentos, revisão de conteúdos e organização de informações, atividades comuns na rotina administrativa.

De acordo com o manual do SEI-IA, disponibilizado aos servidores da corte de contas, o assistente utiliza tecnologia de linguagem avançada para auxiliar na execução de tarefas e tornar o trabalho mais ágil, sempre com necessidade de revisão humana.

Os servidores contam com materiais de apoio dentro da própria plataforma, como manual do usuário e orientações práticas, para facilitar o uso da ferramenta no dia a dia. A proposta é dar mais celeridade aos processos sem substituir a atuação dos servidores.

O diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson dos Anjos, destacou que a implantação foi construída de forma integrada dentro do Tribunal.

“A implementação do SEI-IA foi realizada em conjunto pela Diretoria de Inteligência Artificial (Dinar) e pela Diretoria de Operações de Tecnologia da Informação (DIOTI). Essa atuação integrada foi essencial para garantir que a solução fosse implantada com segurança e alinhada às necessidades do Tribunal”, explicou.

Segundo ele, a disponibilização do assistente é apenas a primeira etapa. Outras funcionalidades do módulo devem ser implementadas ao longo do ano, ampliando o uso da inteligência artificial no sistema.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM