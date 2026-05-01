Ouvidoria do TCE-AM capacita 70 servidores em ação no alto Solimões

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reuniu cerca de 70 participantes dos municípios de Tabatinga, Amaturá e Atalaia do Norte em uma capacitação realizada ao longo de quatro dias no alto Solimões.

Com sede em Tabatinga, a ação integra o projeto Ouvir Amazonas 2025/2026, que apoia a implantação e o aperfeiçoamento das ouvidorias municipais no interior do estado.

Para o ouvidor do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, a qualificação dos servidores é fundamental para fortalecer a atuação das ouvidorias nos municípios.

“A ouvidoria é um canal essencial de diálogo entre o cidadão e o poder público. Ao capacitar os servidores, fortalecemos a gestão e ampliamos a participação da sociedade.”

O público foi formado, principalmente, por servidores municipais que já atuam ou pretendem atuar em ouvidorias, além de profissionais ligados à gestão pública e ao atendimento ao cidadão.

Durante a capacitação, foram abordados conteúdos teóricos e práticos voltados à estruturação das ouvidorias, como controle social, legislação aplicável — com destaque para a Lei nº 13.460/2017 e a Lei de Acesso à Informação —, além de temas relacionados ao atendimento ao cidadão e ao fluxo de manifestações.

A programação também incluiu orientação para análise de demandas, elaboração de relatórios e apoio à implantação ou ao aprimoramento das ouvidorias nos municípios participantes.

Com a iniciativa, a Ouvidoria do TCE-AM busca incentivar a criação e o fortalecimento desses canais, além de contribuir para uma gestão pública mais transparente e eficiente.

Texto: Adríssia Pinheiro