Presidente do TCE-AM recebe bancada feminina de Barcelos e discute enfrentamento à violência contra a mulher

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, recebeu, na manhã desta quinta-feira (30), uma comitiva de vereadoras do município de Barcelos. O encontro ocorreu na sede da Corte de Contas e reuniu as parlamentares Raycka Lacerda, Deusa Mota e Lanna Raquel, integrantes da bancada feminina da Câmara Municipal.

Entre os temas levados à reunião, esteve a preocupação com o aumento de casos de violência contra a mulher no município, incluindo registros recentes de feminicídio, o que motivou a busca por apoio institucional e orientação técnica junto ao Tribunal.

A agenda teve como foco a troca de orientações técnicas e o fortalecimento do diálogo institucional entre o TCE-AM e o Legislativo municipal. Durante a reunião, as vereadoras apresentaram demandas relacionadas à atuação do poder público em Barcelos e buscaram apoio da Corte para ampliar a efetividade de políticas públicas no município.

“É fundamental que os municípios tenham esse diálogo com os órgãos de controle. O Tribunal está à disposição para orientar e contribuir com iniciativas que fortaleçam as políticas públicas, especialmente em pautas sensíveis que exigem atuação integrada”, afirmou a conselheira-presidente.

Ao detalhar a reunião, a vereadora Lanna Raquel destacou a receptividade e o caráter técnico do encontro. “Nós viemos aqui com a conselheira, fomos muito bem recepcionadas. Pude pedir uma orientação dela. Foi uma conversa muito tranquila e, com certeza, a gente sai daqui com muito conhecimento adquirido”, afirmou.

Segundo as parlamentares, a principal pauta apresentada à presidência do TCE-AM foi a necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

“Nós somos a bancada feminina do município de Barcelos e o que nos trouxe aqui foi a pauta da mulher. Infelizmente, temos um dado alarmante de violência contra a mulher e, nos últimos anos, têm ocorrido feminicídios. Viemos pedir orientação para fortalecer esse olhar do estado para Barcelos”, explicou a vereadora Raycka Lacerda.

As vereadoras também ressaltaram a importância simbólica do encontro com a presidência da Corte. “Ela [conselheira Yara] é uma referência de mulher dentro do estado do Amazonas, por ter chegado ao ápice de uma instituição que orienta a administração pública. Foi muito importante esse momento com ela”, disse Lanna Raquel.

Como encaminhamento da reunião, ficou acordada a realização de uma ação itinerante da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM no município de Barcelos. A iniciativa deve ampliar o acesso a canais de escuta e fortalecer a articulação institucional em torno da pauta.

“A ouvidoria da mulher do Tribunal de Contas irá até Barcelos para fortalecer essa política pública e dar mais visibilidade à nossa voz junto ao estado”, concluiu Raycka Lacerda.

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Texto: Pedro Sousa