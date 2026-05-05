Presidente do TCE-AM prestigia posse do novo governador do Amazonas

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, integrou a mesa de autoridades na solenidade de posse do governador Roberto Cidade e do vice-governador Serafim Corrêa, realizada nesta segunda-feira (4).

Também prestigiaram a solenidade o vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto, o corregedor da Corte, conselheiro Luis Fabian Pereira Barbosa, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, João Barroso.

A cerimônia ocorreu no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e marcou o início do novo ciclo administrativo do Governo do Amazonas, com mandato previsto até 5 de janeiro de 2027.

Durante o evento, a presidente da Corte destacou a importância da cooperação entre as instituições para o avanço das políticas públicas no Estado. “Que seja um período de trabalho produtivo, com diálogo institucional e avanços concretos para a população do Amazonas”, afirmou.

A posse de Roberto Cidade e Serafim Corrêa ocorre após eleição indireta na Assembleia Legislativa, com base na Lei 8.162/2026, e marca o início da nova gestão.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM