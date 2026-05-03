27.3 C
Manaus
Facebook Instagram
Início Celebridades Shakira reúne 2 milhões em Copacabana com hits, tributo ao Brasil e...

Shakira reúne 2 milhões em Copacabana com hits, tributo ao Brasil e às mulheres

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Divulgação TV Globo) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/shakira-reune-2-milhoes-em-copacabana-com-hits-tributo-ao-brasil-e-as-mulheres/

Com mais de duas horas de duração, o show se consolidou como mais um capítulo marcante da trajetória de Shakira

Rio de Janeiro – O show de Shakira na Praia de Copacabana, neste sábado (2), entrou para a história ao reunir cerca de 2 milhões de pessoas. Em uma apresentação grandiosa, a artista combinou seus maiores sucessos com momentos emocionais e homenagens que dialogaram diretamente com o público brasileiro.

A abertura ficou por conta de “La Fuerte”, que já deu o tom energético da noite. Na sequência, vieram faixas como “Girl Like Me”, “Las de la Intuición” e “Estoy Aquí”, resgatando diferentes fases da carreira. Um dos momentos mais sensíveis aconteceu durante “Acróstico”.

O repertório seguiu com um medley de “Copa Vacía”, “La Bicicleta” e “La Tortura”, mantendo a vibração latina em alta. O público foi ao delírio com “Hips Don’t Lie”, um dos pontos mais dançantes do show, além de celebrar surpresas como “Loca” e “Can’t Remember to Forget You”.

A conexão com o público também passou por mensagens importantes. Ao apresentar “Soltera”, Shakira fez uma homenagem às mulheres, especialmente às mães solo, reforçando um dos temas centrais da noite.

O Brasil teve espaço especial no espetáculo. A cantora incluiu clássicos como “Pies Descalzos, Sueños Blancos” e “Antología” em versões mais intimistas, além de promover encontros com artistas brasileiros. Ao lado de Caetano Veloso, interpretou “Leãozinho”, e também trouxe ao palco Ivete Sangalo, com quem cantou “País Tropical”, transformando o momento em uma verdadeira celebração.

Na reta final, a energia voltou a subir com “Whenever, Wherever” e “Waka Waka (This Time for Africa)”, até chegar ao encerramento poderoso com “She Wolf” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Com mais de duas horas de duração, o show reuniu hits, emoção e homenagens, consolidando mais um capítulo marcante da trajetória de Shakira diante de uma multidão histórica no Brasil.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© Amazônia na Rede - Portal de notícias do Amazonas