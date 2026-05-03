Shakira reúne 2 milhões em Copacabana com hits, tributo ao Brasil e às mulheres

Com mais de duas horas de duração, o show se consolidou como mais um capítulo marcante da trajetória de Shakira

Rio de Janeiro – O show de Shakira na Praia de Copacabana, neste sábado (2), entrou para a história ao reunir cerca de 2 milhões de pessoas. Em uma apresentação grandiosa, a artista combinou seus maiores sucessos com momentos emocionais e homenagens que dialogaram diretamente com o público brasileiro.

A abertura ficou por conta de “La Fuerte”, que já deu o tom energético da noite. Na sequência, vieram faixas como “Girl Like Me”, “Las de la Intuición” e “Estoy Aquí”, resgatando diferentes fases da carreira. Um dos momentos mais sensíveis aconteceu durante “Acróstico”.

O repertório seguiu com um medley de “Copa Vacía”, “La Bicicleta” e “La Tortura”, mantendo a vibração latina em alta. O público foi ao delírio com “Hips Don’t Lie”, um dos pontos mais dançantes do show, além de celebrar surpresas como “Loca” e “Can’t Remember to Forget You”.

A conexão com o público também passou por mensagens importantes. Ao apresentar “Soltera”, Shakira fez uma homenagem às mulheres, especialmente às mães solo, reforçando um dos temas centrais da noite.

O Brasil teve espaço especial no espetáculo. A cantora incluiu clássicos como “Pies Descalzos, Sueños Blancos” e “Antología” em versões mais intimistas, além de promover encontros com artistas brasileiros. Ao lado de Caetano Veloso, interpretou “Leãozinho”, e também trouxe ao palco Ivete Sangalo, com quem cantou “País Tropical”, transformando o momento em uma verdadeira celebração.

Na reta final, a energia voltou a subir com “Whenever, Wherever” e “Waka Waka (This Time for Africa)”, até chegar ao encerramento poderoso com “She Wolf” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Com mais de duas horas de duração, o show reuniu hits, emoção e homenagens, consolidando mais um capítulo marcante da trajetória de Shakira diante de uma multidão histórica no Brasil.

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Da Redação Portal d24am