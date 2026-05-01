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Chimpanzé ‘Bubbles’ de Michael Jackson está vivo e mora nos EUA; saiba mais

Por
redação Amazonia na Rede II
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Fotos: Filipe Jazz

Macaco ganhou visita de Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, que o interpreta o tio no cinema

EUA – O chimpanzé de estimação de Michael Jackson mora, atualmente, no Center for Great Apes, está vivo e foi visitado pelo sobrinho do Rei do Pop, Jaafar Jackson. O jovem viveu o tio na nova cinebiografia, que estreou neste mês nos cinemas. Aos 43 anos de idade, Bubbles é considerado um chimpanzé mais velho e chamou o Centro para Grandes Macacos de lar nos últimos 21 anos.

Michael mantinha animais de estimação exóticos em sua casa e, depois, na famosa Neverland. O zoológico abrigou elefantes, tigres, lhamas, girafas e vários primatas, e o mais famoso deles, o Bubbles, virou uma espécie de superstar.

O Rei do Pop adotou o chimpanzé de um centro de pesquisa no Texas, nos Estados Unidos, o que era comum por lá nos anos 1980. Na época, esses lugares eram usados para pesquisa biomédica e comportamental.

Os centros mantinham programas de reprodução e, quando havia excesso de animais, eles vendiam para custear mais pesquisas. Bubbles foi retirado do local ainda filhote e não há evidência de que tenha sido usado em testes.

O chimpanzé virou uma espécie de membro da família Jackson: dormia em berço, usava fraldas e acompanhava Michael em passeios e turnês, virando símbolo da fase mais excêntrica do artista. Mas, conforme crescia, as coisas começaram a mudar.

No início dos anos 2000, Bubbles começou a apresentar um comportamento mais agressivo, o que é normal para chimpanzés na idade adulta, e passou a ser cuidado por um adestrador de animais na Califórnia. Até que, em 2005, Bubbles foi transferido para um santuário de primatas.

Michael nunca abandonou Bubbles. Mesmo à distância, continuou dando ajuda financeira. Hoje, Bubbles gosta de passar o tempo fazendo pintura e levando uma vida tranquila, bem diferente daquela época de superstar.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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