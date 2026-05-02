Início Celebridades MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk após conversão religiosa

(Foto: Reprodução)

Funkeiro diz que vai deixar a música para se dedicar à fé cristã

Brasil – O funkeiro MC Brinquedo surpreendeu os fãs ao anunciar, nesta quinta-feira (30), que está encerrando sua carreira no funk. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista — Vinicius Ricardo de Santos Moura — revelou que se converteu ao evangelho e decidiu mudar de vida.

No desabafo, ele relembrou o início da trajetória ainda na infância e falou sobre os altos e baixos da fama. Segundo o cantor, apesar das conquistas, havia um vazio que não era preenchido pelo sucesso.

“Hoje, com a maior paz que eu já senti, comunico que estou encerrando minha carreira no funk”, afirmou.

Nos últimos dias, o artista já vinha dando sinais da mudança. Ele apareceu nas redes sociais com ferimentos na perna e no pé e publicou reflexões sobre espiritualidade, indicando maior aproximação com a fé cristã. Mesmo assim, não detalhou o que aconteceu, apenas disse que estava bem.

Ao confirmar a decisão, MC Brinquedo afirmou que pretende dedicar sua vida à religião. “Quero entregar minha vida por completo para Jesus Cristo e anunciar aquele que nunca soltou a minha mão”, declarou.

O anúncio marca uma reviravolta na trajetória do artista, que ganhou destaque ainda jovem e conquistou milhões de seguidores ao longo da carreira.

