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PF quer ouvir Léo Dias em investigação sobre influenciadores no caso Master

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/pf-quer-ouvir-leo-dias-em-investigacao-sobre-influenciadores-no-caso-master/

Depoimento foi adiado após defesa alegar falta de acesso aos autos; apuração envolve possível ataque ao Banco Central

Brasil – A Polícia Federal pretende ouvir o comunicador Léo Dias no inquérito que investiga a atuação de influenciadores digitais no chamado caso Master. A apuração busca esclarecer se o banco Master financiou conteúdos contra o Banco Central do Brasil nas redes sociais após a liquidação da instituição.

O depoimento estava previsto para esta quinta-feira (30), mas foi adiado. A defesa de Léo Dias informou que ainda não teve acesso aos autos do processo, o que inviabilizou a oitiva. Uma nova data deverá ser definida pela PF.

Os investigadores querem apurar se há relação entre o banco Master e o grupo ligado ao comunicador, incluindo possíveis aportes financeiros e a finalidade desses recursos.

A suspeita é de que valores tenham sido utilizados para financiar a disseminação de conteúdos nas redes sociais com críticas ou distorções sobre a atuação do Banco Central no processo de liquidação do banco, que pertence ao empresário Daniel Vorcaro.

Ligações empresariais

A investigação também aponta possíveis conexões empresariais. Um dos nomes citados é Thiago Miranda, proprietário da Miranda Comunicação, também conhecida como Agência MiThi.

De acordo com dados da Receita Federal, Miranda aparece como sócio-administrador da empresa Léo Dias Comunicação e Jornalismo S.A., além de ter atuado, até 2025, como administrador de outra empresa do grupo.

Os investigadores identificaram ainda que um mesmo número de telefone está vinculado tanto à Miranda Comunicação quanto à empresa de Léo Dias. Em aplicativos de mensagens, o contato aparece associado a um perfil com identificação ligada ao setor financeiro do grupo.

Posição da assessoria

A assessoria informou que Thiago Miranda segue como sócio do Grupo Léo Dias e confirmou que Daniel Vorcaro é investidor no empreendimento.

A Polícia Federal continua a apuração para esclarecer se houve financiamento irregular de influenciadores digitais e eventual tentativa de manipulação de informações envolvendo o sistema financeiro.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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