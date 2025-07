Sesc Amazonas oferece 16 vagas gratuitas para curso de Inglês em Manaus

As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Manaus – O Sesc Amazonas abriu, nesta segunda-feira (7/7), as inscrições para o preenchimento de 16 vagas gratuitas em curso de Inglês. As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na Secretaria da Seção de Educação do Sesc Centro, localizado na Rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus.

Os candidatos interessados devem preencher os seguintes requisitos: ser trabalhador do comércio ou dependente, ou matriculado/egresso da educação básica da rede pública; ter renda familiar de até dois salários mínimos federais per capita (soma de todos os integrantes do grupo familiar); ter entre 14 e 35 anos de idade.

Após o período de inscrição, os candidatos serão classificados de acordo com o cumprimento dos requisitos exigidos no edital; a aplicação do Índice Classificatório; e entrevistas, visitas ou outros mecanismos, que porventura se apresentem necessários. O resultado parcial e final será divulgado dia 16 e 21 de julho, respectivamente, no site www.sesc-am.com.br, na aba “Serviços > Gratuidade”, com a lista de candidatos aptos para realizar a matrícula.

As aulas acontecerão aos sábados, no turno matutino, na unidade Sesc Centro, com início previsto para dia 26 de julho. Para mais informações, os interessados podem ir diretamente na secretaria da instituição ou entrar em contato: (92) 98415-7811 (WhatsApp) / 21215382.

