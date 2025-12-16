Serpentes lideram acidentes com animais peçonhentos no Amazonas em 2025; saiba como prevenir

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) mostram que, até dezembro de 2025, foram registradas 1.846 ocorrências no estado envolvendo o animal.

As serpentes continuam sendo os principais causadores de acidentes com animais peçonhentos no Amazonas. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) mostram que, até dezembro de 2025, foram registradas 3.500 ocorrências no estado. Destas, 1.846 envolveram serpentes

Segundo a fundação, o período de cheia dos rios aumenta o risco de contato com esses animais, já que as chuvas favorecem o deslocamento em busca de novos abrigos.

Outros acidentes registrados foram com:

escorpiões (577 casos)

aranhas (412 casos)

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, afirma que o acompanhamento constante é essencial para orientar as ações de saúde.

“Monitorar os acidentes permite direcionar insumos, fortalecer equipes e promover condutas seguras para a população”, disse.

O diretor de vigilância ambiental da fundação, Elder Figueira, destacou o papel das secretarias municipais.

“Cada notificação ajuda a mapear riscos e planejar ações educativas. O envolvimento das equipes locais é decisivo para proteger a população”, afirmou.

Como prevenir

Entre as medidas de prevenção recomendadas estão:

evitar acúmulo de lixo ou entulho próximo às casas;

manter quintais e jardins limpos;

usar calçados fechados e luvas em atividades rurais ou de jardinagem;

sacudir roupas e sapatos antes de usar;

vedar frestas e ralos que possam servir de entrada para animais;

procurar atendimento médico imediato em caso de acidente.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus