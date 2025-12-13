‘Semana do Marinheiro’ em Manaus terá exposição, vacinação e visitação gratuita a navios

As atividades iniciam na sexta-feira (12) e seguem até segunda-feira (15), no Mirante Lúcia Almeida e shoppings da cidade.

A Marinha do Brasil realiza, entre 12 e 15 de dezembro, a “Semana do Marinheiro” em Manaus. As atividades celebram o Dia do Marinheiro, em 13 de dezembro, data que marca o nascimento do Patrono da Marinha, Almirante Tamandaré. Confira programação completa abaixo:

A programação começa no dia 12, no Mirante Lúcia Almeida, com exposição de materiais e equipamentos usados pela Marinha na Amazônia Ocidental. No píer turístico, o público poderá visitar gratuitamente o Navio de Assistência Hospitalar “Doutor Montenegro”, aberto das 8h às 17h durante o fim de semana.

No dia 13, a Policlínica Naval de Manaus promove campanha de vacinação no píer do Mirante, com vacinas contra hepatite B, febre amarela, difteria, tétano e influenza. A ação será repetida no dia 15, no Amazonas Shopping.

A Banda de Música do Comando do 9º Distrito Naval se apresenta no dia 13, às 16h, no Mirante Lúcia Almeida. No dia 14, o show será às 19h, na praça de alimentação do Shopping Ponta Negra.

Programação da Semana do Marinheiro em Manaus:

12 a 14/12: Exposição de equipamentos no Mirante Lúcia Almeida (10h às 20h).

12 a 14/12: Visitação a navios da Marinha no píer turístico (8h às 17h).

13/12: Campanha de vacinação no Mirante Lúcia Almeida (8h às 17h).

13/12: Apresentação da Banda de Música (16h, Mirante Lúcia Almeida).

14/12: Apresentação da Banda de Música (19h, Shopping Ponta Negra).

15/12: Campanha de vacinação no Amazonas Shopping (9h às 15h).

O Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, homenageia o Almirante Tamandaré. Joaquim Marques Lisboa, nascido em 1807, dedicou 66 anos à Marinha do Brasil e participou de momentos decisivos, como a Independência e a Guerra do Paraguai.

Tamandaré ficou marcado pela lealdade ao Brasil e pela dedicação aos interesses da Nação acima dos pessoais.

Seus valores seguem como inspiração para marinheiros e brasileiros de diferentes gerações.

