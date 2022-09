Sebrae-AM realiza a 2° edição da Manaus Expo Beleza no inicio de outubro

Trazendo soluções inovadoras para profissionais do segmento de estética, o Sebrae Amazonas promove a partir do dia 06 de outubro a 2° edição da Manaus Expo Beleza que será realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Na Manaus Expo Beleza 2022, o público terá a oportunidade de participar de uma programação com workshops de histórias de sucesso, palestras, desfiles, cursos com profissionais da área de estética, como biomédicos, farmacêuticos e fisioterapeutas dermato funcional, além de ter acesso a stand de empresas renomadas como é o caso da MP equipamentos, que participa pela segunda vez do evento e traz a exposição de aparelhos como Neartek,Plasmed e Polarys que podem ser utilizados tanto para estética quanto para fisioterapia.

Para o diretor da marca MP equipamentos, Marcio Granja, esse evento traz a oportunidade de alcançar a maior visibilidade dos produtos para a região norte.

“É importante que o público tenha conhecimento que existe em Manaus uma empresa que revenda e faça a assistência técnica de aparelhos exclusivos da marca Ibramed, dentro dos padrões de fábrica e com comprometimento. Por isso vamos também mostrar a parte cientifica, através de cursos com profissionais que já tem experiência com os aparelhos e poderão passar isso aos participantes do evento.” Concluiu Marcio.

Os cursos serão ministrados no dia 06 pelos profissionais Débora Siqueira que reside em São Paulo e apresentará pela parte da manhã os atendimentos com uso da luz interna pulsada e pelo Igor Lustosa, que vem de São Luís e ministrará pela parte da tarde sobre criolipólise na harmonização corporal.

A programação segue no dia 07 com Débora e Igor demonstrando pela parte da manhã o aparelho Neartek- efeitos da radiofrequência no tratamento das disfunções estéticas, e a tarde o fisioterapeuta dermato funcional Fábio Maciel explicará sobre terapia combinada, ultrassom e estimulação elétrica em estética.

“Os aparelhos que eu vou utilizar nesse segundo dia de curso, serão o Heccus turbo que associa o ultrassom de alta potência com correntes terapêuticas e tem dois tipos de correntes que serão mostradas no curso como realizar a sua combinação e o Sonopulse ll que também faz essa função do Heccus mas tem o seu cabeçote menor.” Afirmou Fábio que também ministrará um mini curso no dia 08.

Para finalizar o evento no dia 08 a MP equipamentos promove dois mini cursos com o Professor de tecnologia em estética, Fernando Leão que falará pela manhã sobre a tendência do momento que são harmonizações faciais com jatos de plasma e princípios ativos amazônicos pró-aging. Pela tarde o encerramento acontece com o Professor Fábio Maciel que trará os benefícios e vantagens sobre fotobiomodulação com Antares e Novo Laserpulse.

Todos os cursos são voltados para profissionais, acadêmicos e MEI’s que querem adquirir conhecimento e melhoria para seu empreendimento de estética.

A inscrição para Manaus expo beleza é gratuita e pode ser realizada através do link: https://am.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/142368499-manaus-expo-beleza-feira-da-beleza-amazonica

Já para participar dos cursos promovidos pelo stand da MP equipamentos é necessário entrar em contato no número: (92) 99491-3088/ (92) 98196-8187.