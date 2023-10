Município de Alvarães adere ao Programa Cidade Empreendedora

Com a previsão de execução de mais de 90 atividades até o final do ano, Alvarães é o 10º município a aderir ao programa

O Município de Alvarães aderiu ao Programa Cidade Empreendedora, com previsão de executar mais de 90 atividades até o final do ano. A iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do município em parceria com o Sebrae Amazonas e foi oficialmente lançada em frente à sede da prefeitura no sábado (23/09).

Através do mapeamento de demandas realizado pelas diversas secretarias municipais, incluindo Produção Rural, Assistência Social, Saúde, Administração, Finanças, Infraestrutura e Obras, Esporte, Proteção, Defesa Civil e Meio Ambiente, o programa planeja ações para promover o empreendedorismo local.

Dados da plataforma DataSebrae indicam que 93,8% das empresas em Alvarães são pequenos negócios, totalizando 2,6 mil em áreas urbanas e rurais. Para o prefeito Lucenildo de Souza Macedo, o programa chega em Alvarães para melhorar a vida das famílias alvarãenses, principalmente para os que sonham em empreender e melhorar os empreendimentos existentes. “Para a gente, esse é um momento muito importante com a chegada da Cidade Empreendedora no município de Alvarães. Com certeza vai trazer um norte diferente, um norte de progresso para quem quer caminhar com as próprias pernas”, ponderou o prefeito.



Além de fomentar o empreendedorismo para empresas formalizadas, o programa visa incentivar os produtores rurais e a agricultura familiar, oferecendo capacitações e soluções empreendedoras. O município tem sua economia centrada na agricultura, com destaque para a produção de mandioca, castanha e açaí, bem como a cadeia produtiva do pirarucu e a meliponicultura, que está em fase de ampliação.

De acordo com o secretário municipal de Produção Rural, Edirlan Mendes, o Cidade Empreendedora é fundamental para capacitar os agricultores e produtores rurais, possibilitando o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e a geração de renda, tornando o município autossustentável. “A gente entende que somente capacitando, albergando os assuntos diários de interesse do município é que vamos poder desenvolver mais a agricultura sustentável, a bioeconomia, gerando renda e tornando o município autossustentável”, elucida o secretário.

Para os empreendedores locais, a execução do programa traz novos conhecimentos que terão impacto positivos para os pequenos negócios. Sebastião Ferreira Guedes é um dos empreendedores do município que quer dar o próximo passo para a formalização do seu empreendimento. Após ficar desempregado e sem conseguir uma recolocação no mercado de trabalho formal, o empreendedor viu na área de salgados uma nova oportunidade para mudar de vida.

“Acredito que o programa Cidade Empreendedora é excelente, porque vai nos trazer conhecimento e tirar da informalidade, então isso vai abrir muito os nossos olhos e nos ensinar como devemos trabalhar para nos tornarmos microempreendedores de sucesso”, explica Guedes, que espera o início das ações do programa para formalizar sua empresa.

Com um empreendimento familiar na área de panificação, Israel Maia enxerga a chegada do programa como uma ferramenta para ajudar a alavancar os negócios da cidade. “Essa parceria entre o Sebrae e a Prefeitura, o Programa Cidade Empreendedora, vai trazer mais capacitações para nós, porque precisamos realmente ter mais conhecimento”, pontua o empreendedor.

Durante a execução do programa serão oferecidos cursos e capacitações abrangendo diversos temas, como organização das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e da agricultura familiar, programa municipal de bioeconomia da sociobiodiversidade, implantação do Serviço de Inspeção Municipal, programa municipal de meliponicultura, filetagem e retirada de espinhas de pescado, costura criativa, trabalhos com sementes, confecção de peneira, elaboração de projetos sociais, boas práticas e manipulação de alimentos, ética e direito sanitário, abertura, alteração e encerramento de empresas, marketing pessoal, jovem investidor, segurança no trabalho, arbitragem de futebol, melhoramento de churrasquinho, reciclagem, entre outros