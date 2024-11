Prefeituras municipais já podem aderir ao Programa Cidade Empreendedora 2025

Chamada pública de adesão está disponível de 20 de novembro a 31 de janeiro de 2025

Para ajudar a desenvolver os municípios do Amazonas, o SEBRAE Amazonas abriu as inscrições para adesão ao ciclo 2025 do Programa Cidade Empreendedora. A chamada pública estará disponível de 20 de novembro até 31 de janeiro de 2025 e pode ser acessada pelo site cidadeempreendedoraam.com.br.

Com foco no desenvolvimento socioeconômico dos territórios, o Programa promove o empreendedorismo como ferramenta essencial para melhorar índices de geração de emprego e oferecer alternativas de renda às famílias. Além disso, o Cidade Empreendedora fortalece a economia local e colabora com a gestão municipal, respeitando as especificidades de cada município.

O Programa é desenvolvido em etapas construídas de forma colaborativa, nas quais o corpo técnico do SEBRAE, em parceria com as secretarias municipais, realiza o mapeamento das demandas de cada município e elabora um plano de trabalho personalizado, voltado para as características específicas de cada localidade.

Nos ciclos de 2023 e 2024, o Programa atendeu 12 prefeituras municipais por meio de mais de 1.000 ações realizadas, impactando diretamente 12 mil pessoas. Os municípios atendidos foram: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Alvarães, Manaquiri, Coari, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Ipixuna, Envira e Beruri.

O gerente da Unidade de Empreendedorismo no Interior (UEI) do SEBRAE-AM, José Antonio Cardoso, acredita na importância da iniciativa para o desenvolvimento sustentável no estado. “O Cidade Empreendedora é mais do que um programa: é uma oportunidade para os municípios transformarem suas realidades econômicas e sociais. Nosso objetivo é expandir o alcance dessa iniciativa, construindo parcerias com prefeituras que tenham o compromisso de investir no fortalecimento das suas economias locais e no bem-estar de suas comunidades”, afirma o gerente.

Executado a partir de 10 eixos estratégicos, o Programa está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os eixos estratégicos são: 1. Gestão e Políticas Públicas, alinhando-se ao ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico); 2. Lideranças Locais e Governança, eixo que colabora com os ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 17 (Parcerias para a Implementação dos Objetivos); 3. Simplificação, esse eixo está alinhado ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura); 4. Sala do Empreendedor, contribuindo para o ODS 8; 5. Compras Públicas e Acesso ao Crédito, promovendo o ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e o ODS 8; 6. Empreendedorismo na Escola, em alinhamento com o ODS 4 (Educação de Qualidade); 7. Inclusão Socioprodutiva, em sinergia com o ODS 10 (Redução das Desigualdades); 8. Identidade, Vocações e Mercado, conforme o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis); 9. Inovação, contribuindo para o ODS 9; 10. Resiliência Climática e Sustentabilidade, contribuindo diretamente para o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e o ODS 15 (Vida Terrestre).

