SEBRAE Amazonas atendeu 6 mil pessoas por meio do Programa Cidade Empreendedora

O programa teve início em abril de 2023 e foi realizado em 11 municípios

Mais empregos, renda e uma economia local mais forte! É com esses princípios que o Cidade Empreendedora foi implementado em 11 municípios, impactando diretamente cerca de 6 mil pessoas no Estado. O objetivo do SEBRAE Amazonas, que executa o programa em parceria com as prefeituras municipais, é promover o desenvolvimento socioeconômico por meio do mapeamento e aplicação de soluções específicas para cada território.

Assim, o Cidade Empreendedora operou nos municípios de Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Envira, Benjamin Constant, Novo Airão, Manaquiri e Atalaia do Norte, encerrando a execução do programa em dezembro. Além disso, os municípios de Coari, Ipixuna e Alvarães finalizarão suas atividades no primeiro semestre de 2024.



O programa foca em melhorias significativas na gestão municipal de cada local, oferecendo conhecimento, oportunidades econômicas e incentivando iniciativas individuais que, coletivamente, transformam as perspectivas sociais e econômicas de cada município.

De acordo com Ananda Carvalho, diretora superintendente do SEBRAE/AM, o programa fortaleceu e promoveu o empreendedorismo entre os empreendedores do interior. “Com mais cursos, capacitação, consultoria, orientação e crédito, ou seja, mais oportunidades de geração de renda por meio das atividades empreendedoras e também de empregos”, ressalta a superintendente.

No decorrer deste ano, o programa executou mais de 600 ações nos municípios. Dentre as atividades, destacam-se a capacitação no distrito de Iauaretê, situado na confluência dos Rios Papuri e Uaupés, em São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do país. Além disso, houve incentivo à retomada do mercado de peixe ornamental em Santa Isabel do Rio Negro, apoio ao projeto piloto de Manejo de Pirarucu e Pesca Esportiva no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, trilha de capacitação com o projeto Cidadão Empreendedor em Benjamin Constant, diversas capacitações gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade social em Novo Airão, e carreta com cursos de gastronomia em Presidente Figueiredo.



O programa também contribuiu para a elaboração do Plano de Ordenamento Turístico (POT) de Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Coari e Santa Isabel do Rio Negro; a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em Presidente Figueiredo e Envira; e a criação do Plano de Desenvolvimento Econômico do município de Manaquiri.

Ciclo 2024 – No Amazonas, 15 municípios assinaram o termo de adesão para a execução do programa em 2024. Municípios como Manicoré, Beruri, Careiro da Várzea, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Novo Aripuanã e Parintins aderiram pela primeira vez. Além disso, Atalaia do Norte, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Envira e Benjamin Constant continuarão com o Cidade Empreendedora, enquanto Coari, Ipixuna e Alvarães prosseguirão com as atividades até o primeiro semestre de 2024.

Karina Carvalho, gestora do Cidade Empreendedora, expressa grandes expectativas para a atuação do programa em 2024, visto que tem transformado a realidade dos municípios. “Esperamos agregar cada vez mais valor, principalmente no desenvolvimento econômico dos municípios, trazendo soluções para que eles cresçam e evoluam no mercado econômico”, enfatiza a gestora.

Em todo o país, o Cidade Empreendedora foi implementado em 2.486 municípios neste ano, envolvendo mais de 15,6 milhões de pequenos negócios. O programa é dividido em eixos estratégicos adaptados às peculiaridades de cada município, abrangendo áreas como Gestão Municipal, Lideranças Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Marketing Territorial, Setores Econômicos, Cooperativismo, Crédito, Inovação e Sustentabilidade.