Sabrina Sato desaba em lágrimas após perder desfile da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato viveu um drama nos bastidores do Carnaval 2026 ao protagonizar uma verdadeira operação de guerra para cumprir dois compromissos inadiáveis na mesma noite.

Um deles era desfilar como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, no Rio, e desfilar também pela Gaviões da Fiel, em São Paulo. Missão quase impossível, que terminou com a apresentadora aos prantos no Sambódromo do Anhembi.

Sabrina Sato perde desfile da Gaviões e cai no choro

A apresentadora deixou a Sapucaí assim que os refletores se apagaram por lá, embarcou em um jatinho particular e ainda tratou de ajustar fantasia e maquiagem durante o trajeto.

Tudo isso para assumir seu posto à frente da bateria da Gaviões na madrugada deste domingo (22). Mas, quando a aeronave ainda cortava os céus, a escola vice-campeã do Carnaval paulistano já rugia na avenida.

“Gente, já tô no avião voando com a minha equipe. Vai dar tempo, rumo a São Paulo. Vamo com tudo, Gaviões. Aqui é Gavião, vai dar tempo. Tirei uma unha, vou colocar outra, retocar maquiagem. Reza, torce aí, gente“, publicou ela nos stories, ainda esperançosa.

A escola não esperou. E, segundo a própria assessoria da agremiação, não havia alternativa. “Sim, precisamos entrar. Não existe plano B, a rainha é insubstituível”, afirmou a equipe da Gaviões, justificando a decisão de iniciar o desfile sem sua majestade.

Mas era tarde. Imagens da apresentadora chorando nos arredores do Anhembi rapidamente viralizaram, mostrando a frustração no rosto de uma das musas do Carnaval brasileiro.

O marido, Nicolas Prattes, como de costume, acompanhou cada passo da maratona ao lado da amada, testemunhando de perto o desfecho triste em um momento que deveria ser de felicidade para a apresentadora.

amazonianarede

Areavip Amanda Souza