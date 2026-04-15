Ruby Rose formaliza denúncia de assédio sexual contra Katy Perry

A atriz disse que foir abordada de forma invasiva por Katy Perry na boate em uma situação de contato físico não consentido

EUA – Após acusar a cantora Katy Perry de assédio sexual, a atriz Ruby Rose usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para informar que formalizou a denúncia contra a artista. A atriz australiana detalha um episódio que, segundo ela, teria acontecido há cerca de 20 anos, em uma boate em Melbourne, na Austrália, e afirmou ter imagens e testemunhas.

“Olá! Última atualização sobre isto: A partir desta tarde, finalizei todas as minhas denúncias. Isto significa que já não posso comentar, republicar ou falar publicamente sobre nenhum desses casos, ou sobre os indivíduos envolvidos”, escreveu a atriz.

“Pode parecer que estou ignorando tudo, desde mensagens de apoio até as experiências de outras pessoas, mas não estou. Este é um pedido padrão da polícia e, de muitas maneiras, um grande alívio”, continuou.

“Posso começar o processo de cura agora. E seguir em frente, mesmo que temporariamente. Amo muito todos vocês”, concluiu.

A atriz disse que foir abordada de forma invasiva por Katy Perry na boate em uma situação de contato físico não consentido. Ela também detalhou Katy teria esfregado o órgão sexual no rosto dela que estava bêbada e desmaiada no colo de uma colega.

Ruby ainda diz que teve testemunhas e a boate estava com um grande movimento no dia. A atriz conta que na época tratou o caso como uma história engraçada de bêbada, por não saber como lidar com o que havia acontecido.

No entanto, hoje, Ruby enxerga a situação de outra forma, mas ficou em silêncio por falta de confiança na Justiça e por manipulção psicológica por parte de Katy.

A atriz disse que após o espisódio na boate, a cantora lhe ajudou a conseguir um visto americano.

Em nota à Variety, representantes de Katy Perry sairam em defesa da cantora e negaram as acusações:

“As alegações circuladas nas redes sociais por Ruby Rose sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, elas são mentiras perigosas e imprudentes. A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra vários indivíduos, alegações que foram repetidamente negadas por aqueles mencionados.”

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Da Redação Portal d24am