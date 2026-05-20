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Rodoviários ameaçam greve de ônibus para sexta-feira em Manaus

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação / IMMU) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/rodoviarios-ameacam-greve-de-onibus-para-sexta-feira-em-manaus/

Os rodoviários não chegaram a um acordo com o Sinetram onde discutiramo reajuste salarial de 12% solicitado pela categoria

Manaus –Após não chegarem a um acordo durante a reunião realizada nesta quarta-feira (20), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano e Rodoviários de Manaus e Região Metropolitana (STTRM) ameaça uma greve dos ônibus para sexta-feira (22), caso as negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) não avancem até a data. A reunião discutiu o reajuste salarial de 12% solicitado pela categoria.

Durante a reunião, as partes não avançaram nas negociações e persistiram nas divergências relevantes quanto às cláusulas econômicas e sociais da futura Convenção Coletiva de Trabalho, especialmente diante do atual cenário econômico do sistema de transporte coletivo urbano e da necessidade de compatibilização das reivindicações com a realidade financeira do serviço público concedido.

O Sinetram informou que as empresas integrantes do sistema poderão proceder à concessão de reajuste salarial correspondente ao índice do INPC/IBGE acumulado do período, índice este adotado pela justiça do trabalho em questões de dissídio, no percentual acumulado de 4,11%, a depender da anuência do órgão gestor municipal do transporte (IMMU), na forma do art. 624 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Ainda segundo o presidente do Sinetram, César Tadeu, será concedida a anuência para a ação de dissídio (“comum acordo”).

“O que foi acertado é que nós estamos sem negociação, né? Nós temos aí um problema muito sério hoje. Estamos deixando uma situação, o sistema é uma situação muito difícil. Estamos aí diante de uma catavarca. E estamos negociando, né? Porque hoje foi uma reunião de negociação e essa negociação vai ser levada para o seu prefeito, até porque também ele acaba de tomar posse, né? Para a gente ver como vai resolver”, disse o presidente do Sinetram que acreidita que a greve não ocorra porque as negociações continuam.

A gente espera que essa situação se resolva no curso dos próximos dias, né? Porque a data base é um direito do trabalhador. Mas isso implica em mais custo para o sistema, ou seja, mais custo para a sociedade. Então tem que haver negociação, porque nem sempre o que pede é aquilo que se pode conceder.

O Sindicato dos rodoviários não aceitaram o reajuste salarial de 4,11%, permanecendo na proposta de 12% de reajuste, bem como em relação ao “comum acordo”, pretende continuar as negociações com os demais envolvidos (Sinetram e Município), em relação ao reajuste e as demais cláusulas.

O IMMU informou durante a reunião que o município não dispõe de recursos para suportar o reajuste, se comprometendo, o Presidente, a levar a proposta de reajuste das partes à Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (Semef).

“Como essa foi a primeira reunião que nós tivemos, nós vamos levar a proposta do sindicato para o prefeito, para a Secretaria de Finanças, avaliar financeiramente como poderemos atender e, eventualmente, até sair uma contraproposta. Nós entendemos que o sindicato tem uma proposta, o sindicato do rodoviário tem uma proposta, o sindetrano tem outra proposta.

Nós vamos tentar fazer com que essas propostas sejam mais ou menos convergentes. É importante destacar que a população não pode ser penalizada também por esse acordo coletivo e entendemos que não seria de bom tom o deflagramento da greve nesse momento porque iniciamos uma negociação”, disse o presidente Elson Andrade.

Pelo SINETRAM, estiveram presentes na reunião o presidente César Tadeu Teixeira; o superintendete Diogo Feuser, e o Dr. José Perceu Valente de Freitas e o Dr. Fernando Borges de Moraes, advogados.

Pelo STTRM, compareceram o presidente da categoria Givancir Oliveira, e a Dra. Ângela Maria Leite de Araújo Silva, advogada da entidade sindical. Pela Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estiveram presentes o diretor-presidente Elson Andrade F. Júnior, e os Drs. Juliano Mendes e Eudes Albuquerque, advogados do IMMU e Costa Neto, diretor de transportes do IMMU.

amazonianarede
Por D24 com Assessoria Portal d24am

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