Sistema de cadastro do ‘Minha Casa, Minha Vida’ apresenta instabilidade nesta terça-feira (19) em Manaus

Usuários podem enfrentar dificuldades de acesso, lentidão ou até indisponibilidade temporária do sistema, mas equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o sistema; inscrições seguem até 29 de maio.

O Sistema Municipal de Habitação (Simhab), usado para inscrições no programa “Minha Casa, Minha Vida”, apresenta instabilidade nesta terça-feira (19) em Manaus. A informação foi confirmada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf). As inscrições para a Faixa 1 do programa seguem abertas até 29 de maio.

Segundo a Prefeitura, os usuários podem enfrentar dificuldades de acesso, lentidão ou até indisponibilidade temporária do sistema. As equipes técnicas trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

O Simhab reúne famílias interessadas em concorrer a moradias populares em Manaus. Quem ainda não está inscrito pode se cadastrar no banco de dados da Prefeitura e participar das próximas seleções de imóveis.

Como participar

O cadastro pode ser feito pela internet, no site do Simhab, na aba “Minha Casa, Minha Vida”, ou presencialmente na Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), localizada na travessa Arthur Bernardes, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da cidade.

Para participar do programa, é necessário atender a alguns critérios definidos por regras federais e municipais.

Um dos principais requisitos é ter renda familiar de até R$ 2.850. Além disso, os candidatos não podem ter pendências no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).

A seleção também prevê prioridade para famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Entre os grupos prioritários estão:

famílias que vivem em áreas de risco;

mães solo;

famílias com pessoas com deficiência ou idosos;

pessoas afetadas por situações de calamidade.

As regras seguem normas do programa federal “Minha Casa, Minha Vida” e regulamentações da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

Atualmente, as famílias que já estavam cadastradas no sistema passam por análise de documentos para envio à Caixa Econômica Federal, responsável pela etapa final de aprovação.

A primeira entrega de moradias está prevista para 24 de março, com 576 unidades habitacionais em três empreendimentos em Manaus. Já as famílias que se cadastrarem nesta nova fase devem concorrer às unidades previstas a partir de maio, segundo a prefeitura.

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Por g1 AM