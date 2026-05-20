Obras do viaduto Passarão mudam fluxo de veículos na Coronel Teixeira em Manaus; veja como ficará

O bloqueio será entre a saída da avenida Brasil e o retorno em frente a um supermercado. Nesse trecho, duas faixas serão interditadas e funcionará um sistema de contrafluxo, válido durante o dia e à noite.

A avenida Coronel Teixeira, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, terá intervenção especial de trânsito a partir das 9h desta quarta-feira (20). A medida da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), é necessária para dar continuidade às obras do complexo viário “Passarão”.

O bloqueio será entre a saída da avenida Brasil e o retorno em frente a um supermercado. Nesse trecho, duas faixas serão interditadas e funcionará um sistema de contrafluxo, válido durante o dia e à noite.

No sentido bairro/Centro, duas faixas próximas ao canteiro central serão fechadas. Apenas a da direita ficará liberada para quem segue em direção aos bairros Dom Pedro e São Jorge. Para compensar, haverá contrafluxo no sentido Centro/bairro, com uma faixa extra junto ao canteiro central para motoristas que vão para Dom Pedro, São Jorge e Centro.

O IMMU prevê manter duas faixas de circulação: uma para Ponta Negra e outra para São Jorge. Nessa última, veículos leves usarão a parte superior e os pesados, a inferior.

A alteração ocorre por causa da construção da trincheira, que fechou parte da via com tapumes. Como solução temporária, a prefeitura abriu duas rotas alternativas.

Segundo o IMMU, a intervenção garante segurança às equipes e ajuda a manter o trânsito fluindo em uma das principais vias da zona Oeste.

Agentes de trânsito vão orientar motoristas e monitorar a circulação durante toda a operação. O trecho também terá reforço na sinalização, com cones, placas e dispositivos noturnos.

A prefeitura recomenda que motoristas redobrem a atenção e, se possível, usem rotas alternativas nos horários de pico.

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Por g1 AM