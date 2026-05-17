Caminhão desgovernado tomba em ladeira na Zona Sul de Manaus

Veículo seguia do conjunto Atílio Andreazza em direção à Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, quando apresentou uma falha mecânica. Ninguém ficou ferido.

Um caminhão desgovernado tombou neste domingo (17) em uma ladeira no conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim II, Zona Sul de Manaus. Devido ao acidente, a via foi interditada e afetou o trânsito na região.

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o veículo seguia em direção à Avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), quando apresentou uma falha mecânica.

O cardan, peça responsável pela transmissão de força do motor para o eixo, teria quebrado durante a subida da ladeira. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

No momento do acidente, o caminhão estava carregado com produtos de limpeza. Com o tombamento, a carga ficou espalhada pela pista e às margens da via.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) foram acionadas e acompanham a ocorrência. A empresa responsável pelo caminhão também está no local realizando o transbordo da carga.

Até a atualização mais recente desta reportagem, o caminhão permanecia no local.

amazonianarede

Por g1 AM