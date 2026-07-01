Rio Negro pode atingir níveis de seca histórica em 2026, alerta Serviço Geológico

O Serviço Geológico destaca que o padrão inicial da vazante de 2026 apresenta semelhanças com o observado em 2023

Manaus – O Rio Negro, em Manaus, pode registrar níveis próximos aos piores períodos de seca já observados na capital durante a vazante de 2026, segundo projeções do Serviço Geológico do Brasil (SGB). O órgão alerta para a possibilidade de estiagem severa caso se repitam padrões climáticos semelhantes aos de anos críticos recentes na Amazônia.

Atualmente, de acordo com dados do Porto de Manaus, o nível do rio em 30 de junho de 2026 é de 28,50 metros, com situação de estabilidade, sem registro de enchente no dia e com 1,0 cm de vazante no período recente.

Prognósticos e Cenários Comparativos de Vazante

A partir do histórico de dados coletados pelo SGB entre os anos de 1903 e 2025, foram elaboradas projeções estatísticas para estimar os níveis mínimos que o Rio Negro poderá atingir em Manaus a partir da cota máxima atual de 28,50 m, considerando a descida mediana histórica de 11,08 m:

Cenário de Recessão Projetado Amplitude da Descida (m) Cota Mínima Estimada (m)

Descida Mediana Histórica 11,08 17,42

Tendência Linear de Vazante 12,01 16,49

Análogo Crítico de Recessão (Ano 2015) 13,74 14,76

Percentil de 85% (Estiagem Severa) 14,54 13,96

Descida Máxima Histórica Registrada 15,60 12,90

Para o ciclo operacional de 2026, novas tecnologias foram incorporadas. A partir de julho, passam a ser realizados os testes operacionais dos boletins semanais SARDIM (em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – IPH/UFRGS), além da implementação de modelos preditivos baseados em Inteligência Artificial, desenvolvidos em cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A unificação dessas ferramentas provê maior celeridade ao fluxo de informações e otimiza o planejamento.

Diagnóstico da condição hidrológica atual

Os registros apontam que a Bacia do Amazonas encontra-se em um período de transição, com o encerramento do pico da cheia nas calhas centrais e o início do processo de recessão nas cabeceiras:

Rio Solimões/Amazonas: A estação de Tabatinga já deu início ao processo de descida de suas cotas. No entanto, o reflexo do pico ainda mantém duas estações acima do nível de inundação e quatro em cota de alerta ao longo do curso d’água.

Rios Negro e Branco: Em Manaus, o Rio Negro atingiu a estabilização em torno de 28,50 m, alcançando a cota de inundação. Paralelamente, a bacia do Rio Branco registrou acumulados significativos de chuva (88 mm entre segunda e terça-feira da última semana), o que amenizou o ritmo de queda em Caracaraí.

Rios Madeira e Acre: Permanecem como os cenários de maior vulnerabilidade. O volume elevado do primeiro trimestre resultou em decretos de situação de emergência em municípios como Porto Velho em abril de 2026.

O SGB destaca que o padrão inicial da vazante de 2026 apresenta semelhanças com o observado em 2023, quando Manaus enfrentou uma das secas mais intensas da história recente (atingindo a cota mínima de 12,70 m). Apesar disso, o órgão afirma que ainda não há confirmação de uma repetição da mesma severidade, mantendo o acompanhamento contínuo.

A evolução do nível do Rio Negro dependerá do comportamento das chuvas nos próximos meses. Caso haja atraso no início do período chuvoso, há risco de prolongamento da vazante e impactos em áreas como navegação, abastecimento de comunidades ribeirinhas e aumento do risco de queimadas na região amazônica.

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Por D24 com Assessoria